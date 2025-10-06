کارت شرکت در آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه ۱۴۰۴ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارت شرکت در آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه - مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه - مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز و درب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، متقاضیان باید قبل از بسته شدن درب های ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

در جلسه امتحان به هر متقاضی دو بسته آزمونی داده می شود که بسته اول حاوی یک برگ پاسخنامه و یک جلد دفترچه آزمون (شماره یک) است. در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام درج شده است.

در مستطیل بالای پاسخنامه نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محل های مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محل ها خودداری شود، در غیراینصورت فرد به عنوان متخلف معرفی و برابر مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.

متقاضی باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سؤال در نظر می گیرد بوسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مدادکپی و...) پرکند. چون پاسخنامه بوسیله ماشین علامتخوان تصحیح میشود از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جوابها باید فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص آنها به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ مشخص شود. پاسخهایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه (مثلاً به جای پر کردن محل مخصوص علامت ضربدر (×) گذاشته و یا بطور یکنواخت پر رنگ نشود) و یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود قابل تصحیح با ماشین نیست.

در تست های چهارجوابی برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی و یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد. به متقاضیان توصیه می شود اگر پاسخ صحیح سؤالی را اصلاً نمی دانند به آن سؤال جواب ندهند زیرا به سؤالات بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمیگیرد و اگر به سؤالی بیش از یک پاسخ داده شود پاسخ آن سؤال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سؤال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

به هریک از متقاضیان آزمون دو بسته آزمونی داده می شود که بسته اول (آزمون عمومی) حاوی یک برگ پاسخنامه و دفترچه آزمون (کد دفترچه ۶۰۰) است. متقاضیان لازم است در مدت ۵۰ دقیقه به ۴۵ سؤال مندرج در آن و بسته دوم حاوی دفترچه آزمون حوزه های تخصصی است که متقاضیان لازم است در مدت ۱۰۰ دقیقه به سؤالات مندرج در آن در همان پاسخنامه پاسخ دهند.

ردیف نام و کد رشته امتحانی (کد دفترچه) تعداد سؤال ۱ حوزه مشاوره روانشناختی کد رشته امتحانی ۱۰۱ (کد دفترچه ۶۰۱) ۹۰ سوال ۲ حوزه مشاوره حقوقی کد رشته امتحانی ۱۰۲ (کد دفترچه ۶۰۲) ۳ حوزه مشاوره روانشناختی کد رشته امتحانی ۱۰۳ (کد دفترچه ۶۰۳) ۷۵ سوال

مورد مهم: متقاضیان باید پس از باز کردن بسته نایلونی حاوی اوراق آزمونی که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاری آزمون اعلام می شود، مشخصات خود را که در روی جلد دفترچه و قسمت بالای پاسخنامه قید شده را به دقت کنترل کنند و در صورت مغایرت به نزدیکترین مراقب اطلاع دهند. متقاضیان در صورت عدم وجود مغایرت باید مشخصات خود را در قسمت های مشخص شده در ذیل پاسخنامه و در قسمت مشخص شده پیش از شروع سؤالات دفترچه آزمون، درج کرده و آنها را امضاء کنند.

تذکرات خیلی مهم

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. متقاضیان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر مدارک فوق باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاککن، مداد تراش و سنجاق نیز به همراه داشته باشند.

حوزه های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، کیف دستی، ساک دستی، ماشین حساب، کتاب، جزوه و ... معذور هستند، بنابراین اکیداً توصیه میشود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جدا خودداری شود.

رَدُ و بَدل کردن هر نوع وسیله از قبیل لوازم التحریر، یادداشت، ... و همچنین خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهدشد.

همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی (از قبیل تلفن همراه (حتی بصورت خاموش)، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ...) در جلسه آزمون برخلاف ضوابط است و با متقاضی به عنوان متخلّف برخورد خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلّف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

متقاضیان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۴ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی به نشانی https://request.sanjesh.org با سازمان سنجش آموزش کشور مکاتبه کنند. به درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.