به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت بهمن‌ دیزل طی بخشنامه جدیدی جزئیات عرضه رسمی کامیون فورس ۶ تن کابین خواب‌دار را در بورس کالا اعلام کرد. این عرضه در روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در بورس کالا انجام خواهد شد. قیمت پایه کارخانه برای این محصول ۲۵میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال تعیین شده و میزان پیش‌پرداخت سفارش خرید معادل ۱۰ درصد قیمت پایه است.

بر اساس برنامه فروش، تاریخ تحویل (سررسید قرارداد سلف) این کامیون ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. محصول به رنگ سفید عرضه می‌شود.

پیش از این به دلیل شرایط کلان اقتصادی حاکم بر کشور شاهد رشد نرخ ارز و تأثیر مستقیم بر قیمت قطعات وارداتی و CKD، تورم نهاده‌های تولید از جمله دستمزد و انرژی و محدودیت‌های زنجیره تأمین بودیم. این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده شرکت‌های تولیدکننده ناگزیر فهرست قیمت‌های خود را بازنگری کنند و شرکت بهمن دیزل نیز در بخشنامه‌ای رسمی به نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد. در این بخشنامه قیمت برای فورس ۶ تن خوابدار حدود ۳میلیارد تومان اعلام شده اما در شرایط فروش بورس کالا، قیمت نهایی محصول حدود ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که تفاوت ۳۰۰ میلیون تومانی با قیمتی که به زودی قیمت رسمی محصول تلقی می شود، دارد. این فرصتی محدود برای متقاضیان فورس ۶تن است که با قیمت کمتر، محصول را خریداری کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزییات فنی و کاتالوگ کامیون فورس ۶ تن کابین خواب‌داربه سایت گروه بهمن به نشانی bahman.ir مراجعه کنند.

عرضه کامیون فورس ۶ تن کابین خواب‌دار مدل ۱۴۰۴ در بورس کالا، گامی دیگر از سوی بهمن‌دیزل در جهت شفاف‌سازی فرآیند فروش و واگذاری مستقیم به خریداران نهایی است.

با قیمت پایه ۲۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال و تحویل در آبان‌ماه، این محصول یکی از گزینه‌های اقتصادی و کاربردی در رده کامیون‌های میان‌وزن بازار محسوب می‌شود. خریداران می‌توانند در موعد مقرر با مراجعه به بورس کالا نسبت به ثبت سفارش و تکمیل فرآیند خرید اقدام کنند.