به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، از روز گذشته ۱۳ مهر جشنواره‌ نمایش‌های آیینی و سنتی اجراهای صحنه‌ای خود را در تالارهای چهارسو، قشقایی و سایه این مجموعه آغاز کرد و قادر آشنا، علی شمس و اردشیر صالح‌پور از جمله مهمانان روز نخست این جشنواره بودند.

نمایش «بی‌امان اشک» که روز گذشته در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹:۳۰ در سالن چهارسو اجرا می‌شد، میزبان علی شمس بود و با استقبال مخاطبان همراه شد.

همچنین در اولین شب جشنواره بیست و دوم نمایش‌های آیینی و سنتی، نمایش‌هایی در محوطه‌ بیرونی خانه اتحادیه هم اجرا شدند.

در همین شب با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی، سیاوش ستاری دبیر جشنواره و داوود فتحعلی بیگی از ۲ فعال پیشکسوت این حوزه قدردانی شد. محمود بصیری بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون، در مراسمی در خانه اتحادیه مورد قدردانی قرار گرفت. این تجلیل در خلال برگزاری نخستین روز اجراهای فضای باز جشنواره برگزار شد و در آن از سال‌ها فعالیت هنری وی تجلیل به عمل آمد. همچنین از سیدجلال حق‌پرست از هنرمندان پیشکسوت آیینی سنتی نیز تجلیل شد.

همینطور در اولین روز این جشنواره نمایش «ریش فیدل غبغب مرکل» به کارگردانی شهاب حسین‌پور در تالار حافظ اجرا شد.

نمایش «بمون، بخند، بخندون» نیز به کارگردانی سمیه مهری که جواد انصافی هنرمند آیینی سنتی یکی از بازیگران آن است در ۲ سانس ۱۷ و ۱۹ در تالار قشقایی روی صحنه رفت.

«کلاژ بیضایی» دیگر نمایشی بود که به کارگردانی سجاد باقری در تالار سایه روی صحنه رفت. این نمایش شامل بخش‌هایی از ۱۰ نمایش بهرام بیضایی است و به انواع سبک‌های نمایشی اعم از نقالی، پرده خوانی، سایه بازی و شبیه خوانی پرداخته است.

در دومین روز از جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی نمایش‌های دیگری همچون «ناآرامسایشگاه» به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد، «گور به گور » به نویسندگی و کارگردانی هادی کیانی و «کلاژ بیضایی » به نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری در مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌روند.

همچنین پاتوق فضای باز جشنواره هرروز از ساعت ۱۷ با شبیه‌خوانی، نقالی، تخت‌حوضی، پرده‌خوانی، سایه بازی و خیمه شب بازی پذیرای علاقه مندان است.

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی - پژوهشی، فضای باز و صحنه‌ای برگزار می‌شود. دوره‌های آموزشی این جشنواره ۲۴ شهریور به پایان رسید و پس از آن، از سوم تا ۱۱ مهر سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی این جشنواره برگزار شد.

همچنین از ۱۲ تا ۱۸ مهر اجراهای غیررقابتی به‌ عنوان بخش پایانی جشنواره روی صحنه می‌رود.