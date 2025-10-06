۹۰ درصد مطالبات چایکاران از سهم دولت پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۹۰ درصد مطالبات چایکاران مربوط به قدرالسهم دولت تاکنون خبر داد و گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۹۱ هزار و ۵۷۲ تن برگ سبز چای به ارزش ۱۹۷۲ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد که دولت امروز با پرداخت ۱۰۹ میلیارد تومان در مجموع ۴۴۰ میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد قدرالسهم خود را پرداخت کرده است.

وی افزود: تاکنون ۱۷۰۳ میلیارد تومان معادل ۸۶ درصد کل مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است و باقی نیز در روزهای آینده به تدریج پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور تاکید کرد: از این مقدار برگ سبز چای خریداری شده ۲۰ هزار و ۶۰۴ تن چای خشک استحصال شد.

به گفته وی خرید تضمینی برگ سبز چای تا پایان مهر ماه ادامه دارد.