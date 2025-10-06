صدیقی: انتظار از ووشو در بازیهای کشورهای اسلامی بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو همراه با مجید ملکی، دبیرکل فدراسیون و جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان ووشو ایران در اردوی تیم ملی ساندا مردان اعزامی به ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی ریاض، حضور یافت.

در ابتدای این دیدار رامین موحدنیا، سرمربی تیم ملی ساندا و حبیب بهمنی مربی تیم ملی به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت فنی و تاکتیکی بازیکنان ملی‌پوش پرداختند و از تلاش مجموعه فدراسیون و رئیس برای برقراری بهترین شرایط جهت برگزاری هر چه بهتر اردوی تیم ملی تشکر کردند.

در ادامه امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو با خدا قوت به ملی‌پوشان و مربیان، اظهار داشت: الحمدلله تیم سرحال، سرپا، باانگیزه و مصممی برای تاریخ‌سازی در ریاض داریم. ورزش ایران به ووشو به نوعی نگاه می‌کند که در رویدادهای بزرگ و مهمی مثل بازی‌های هم‌بستگی اسلامی، کمک‌حال کاروان ایران است. خدا قوت به کادر فنی و پشتیبانی و شما ملی‌پوشان می‌گویم و قطعاً مسیر سختی را برای رسیدن به تیم ملی پیموده‌اید.

وی در ادامه بیان داشت: بازی‌های هم‌بستگی اسلامی رویداد بسیار مهمی برای ماست چون همیشه در این رویداد درخشیده‌ایم و در باکو هم همه ملی‌پوشان ما مدال طلا گرفتند. توقعات از ما بسیار بالاست و من هرگز نگفته‌ام حتماً مدال طلا بگیرید اما انتظار داریم بهترین عملکرد را داشته باشید که این را باید پس از بهترین تمرینات، شرایط روانی، مداومت و استقامت داشته باشید.

امیر صدیقی تاکید کرد: شما کم تجربه نیستید و میادین مختلفی را دیده‌اید ولی فقط باید توصیه‌های کادر فنی درباره داوری را جدی بگیرید و بدانید رقبایی که مقابل شما قرار می‌گیرند، بهترین مدال‌شان شاید همین مدال ریاض باشد پس با تمام قوا برابرتان قرار خواهند گرفت.

رئیس فدراسیون ووشو در پایان گفت: از شما انتظار شجاعت و روح مبارزه‌ای ساندا را در ریاض داریم. وقت چیدن میوه شماست و ان‌شاالله بهترین و خوش‌رنگ‌ترین مدال را کسب کنید. شما قطعاً بهترین‌ها هستید که راهی تیم ملی شده‌اید و برای رسیدن به بهترین مدال باید بهترین‌های وزن خودتان را از پیش رو بردارید. مطمئناً با آنالیزهای کادرفنی، به شناخت مناسبی از رقبا رسیده‌اید و باید از همین حالا تصور رفتن به بالاترین سکو و شادی پس از کسب مدال را در باورتان بگنجانید.