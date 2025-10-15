به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان محرمی با اشاره به وضعیت تیم ملی برای حضور در بازی های کشورهای اسلامی گفت: طبیعتاً پس از کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی برزیل، توقع و انتظار از من بالاتر رفته و این مسئولیت من را به‌عنوان قهرمان جهان برای کسب بهترین مدال در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی سخت‌تر می‌کند اما کاملاً برای رقابت و مبارزه آماده‌ام و از رقبا باکی ندارم.

وی در ادامه بیان داشت: هر تورنمنت و هر مدالی، سختی خودش را دارد و بازی‌های ریاض هم برای کشورمان بسیار مهم است. من هم کار ساده‌ای در عربستان ندارم و همه رقبا می‌آیند که قهرمان جهان را شکست بدهند اما با تمریناتی که کرده‌ایم و با آمادگی که به آن خواهیم رسید، ان‌شاالله بتوانم یک بار دیگر با مدال طلا و دست پر به ایران برگردم و این که کل بچه‌های تیم بتوانند قهرمان شوند.

محرمی درباره شرایط رقبا عنوان داشت: در مسابقات جهانی رقیبی از قزاقستان را شکست دادم که احتمالاً در ریاض هم باشد. همه رقبا را با کمک کادرفنی آنالیز کرده‌ایم و مربیان تیم واقعاً برای بچه‌های تیم ملی زحمت زیادی کشیده‌اند. امیدوارم ما هم بتوانیم با خوش‌رنگ‌ترین مدال، جواب و مزد زحمات سرمربی و مربی تیم ملی ایران را بدهیم.

قهرمان ووشو جهان گفت: رقابت در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی آسان نیست و همه می‌آیند که مدال بگیرند. در ریاض هر روز ۲ بازی داریم که این شرایط را من در برزیل هم تجربه کردم و مشکلی نداشتم؛ اصطلاحاً موتورم گرم شد. رویداد بزرگی در پیش است و می‌خواهم مردم ایران فرزندان خودشان را دعا کنند تا با انرژی آن‌ها به روی سکو برویم.