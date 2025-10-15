  1. ورزش
انتظارات از ووشو بالا رفته است/ برای مدال طلای بازیهای اسلامی آماده‌ام

قهرمان ووشو جهان گفت: پس از کسب مدال طلا جهان توقع از من بالاتر رفته و این مسئولیت من را به‌عنوان قهرمان جهان برای کسب بهترین مدال در بازی‌های کشورهای اسلامی سخت تر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان محرمی با اشاره به وضعیت تیم ملی برای حضور در بازی های کشورهای اسلامی گفت: طبیعتاً پس از کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی در رقابت‌های جهانی برزیل، توقع و انتظار از من بالاتر رفته و این مسئولیت من را به‌عنوان قهرمان جهان برای کسب بهترین مدال در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی سخت‌تر می‌کند اما کاملاً برای رقابت و مبارزه آماده‌ام و از رقبا باکی ندارم.

وی در ادامه بیان داشت: هر تورنمنت و هر مدالی، سختی خودش را دارد و بازی‌های ریاض هم برای کشورمان بسیار مهم است. من هم کار ساده‌ای در عربستان ندارم و همه رقبا می‌آیند که قهرمان جهان را شکست بدهند اما با تمریناتی که کرده‌ایم و با آمادگی که به آن خواهیم رسید، ان‌شاالله بتوانم یک بار دیگر با مدال طلا و دست پر به ایران برگردم و این که کل بچه‌های تیم بتوانند قهرمان شوند.

محرمی درباره شرایط رقبا عنوان داشت: در مسابقات جهانی رقیبی از قزاقستان را شکست دادم که احتمالاً در ریاض هم باشد. همه رقبا را با کمک کادرفنی آنالیز کرده‌ایم و مربیان تیم واقعاً برای بچه‌های تیم ملی زحمت زیادی کشیده‌اند. امیدوارم ما هم بتوانیم با خوش‌رنگ‌ترین مدال، جواب و مزد زحمات سرمربی و مربی تیم ملی ایران را بدهیم.

قهرمان ووشو جهان گفت: رقابت در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی آسان نیست و همه می‌آیند که مدال بگیرند. در ریاض هر روز ۲ بازی داریم که این شرایط را من در برزیل هم تجربه کردم و مشکلی نداشتم؛ اصطلاحاً موتورم گرم شد. رویداد بزرگی در پیش است و می‌خواهم مردم ایران فرزندان خودشان را دعا کنند تا با انرژی آن‌ها به روی سکو برویم.

