سردار رادان: هرگز اجازه نخواهیم داد توهمات دشمنان به واقعیت تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی هفته انتظامی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نیروی انتظامی، یکی از ستون‌های استوار امنیت در کشوراست.

فرمانده معظم کل قوا، امام خامنه ای (مد ظله العالی)

در حالی هفته انتظامی را با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» آغاز می‌کنیم که با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری، توانسته ایم سطح خدمتگذاری و انجام وظیفه را ارتقاء داده و در راستای تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی، با هدف توسعه امنیت پایدار و ارتقاء احساس امنیت، با افتخار، آسایش خود را فدای آرامش مردم غیرت مند، ولایی و شهید پرور کنیم.



عدالت محوری، کیفی گرایی، قانون مداری، نوآری و خلاقیت، در کنار ارائه خدمات مضاعف به مردم عزیز و شریف، از مهمترین سیاست های فراجا در طول هفته انتظامی امسال می باشد.

ضمن نثار صلوات بر ارواح طبیه شهیدان، بویژه شهدای مظلوم عرصه نظم و امنیت اجتماعی، و عرض تبریک ویژه به کلیه همکاران جهادی، ولایی و عزیز در سراسر کشور، با عزمی راسخ و اراده ای استوار، ضمن تجدید بیعت با معمار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و نیز فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مزدوران آنان هشدار می دهیم که در کنار همسنگران عزیزمان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هرگز اجازه نخواهیم داد که خواب آشفته و توهمات بی اساس آنان تعبیر و به واقعیت تبدیل شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران