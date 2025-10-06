به گزارش خبرنگار مهر، علی‌مدد هاشم‌پور ظهر امروز دوشنبه در دویست‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با تشریح فرآیند بودجه‌ریزی شهرداری اظهار کرد: بودجه چهار مرحله دارد؛ پیشنهاد شهرداری، بررسی و تصویب توسط شورا، ابلاغ جهت اجرا و در نهایت نظارت بر حسن اجرا. دو مرحله با شهرداری و سازمان‌های وابسته است و دو مرحله با شورا.

وی با اشاره به نقش شورا در نظارت مالی گفت: در این دوره مصوب شد که حسابرس مستقل توسط شورا انتخاب شود. حسابدار رتبه الفی که بی‌طرفانه درباره هزینه‌کردها اظهار نظر کند، انتخاب شده است.

هاشم‌پور با بیان اینکه تفریق بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به شورا ارائه شده، افزود: اگر عضوی از شورا بگوید از وضعیت مالی شهرداری بی‌خبر است، منطقی نیست. در سال ۱۴۰۱، تفریق بودجه بررسی شد و برای سال ۱۴۰۲ نیز از حسابرس نظر خواسته‌ایم.

وی با انتقاد از تأخیر شهرداری در ارسال تفریق بودجه گفت: شهرداری تا پایان شهریور فرصت داشت، اما ۱۴ روز از مهلت قانونی گذشته و هنوز ارسال نشده است.

نائب رئیس شورای شهر اهواز، بودجه محقق‌شده چهار سال اخیر را ۲۳ همت اعلام کرد و افزود: از کل بودجه مصوب ۳۲.۵ همت، حدود ۷۴ درصد تحقق یافته است. همچنین ۱۰ همت در حوزه عمرانی هزینه شده که پروژه‌به‌پروژه مشخص است.

هاشم‌پور با تأکید بر حق شهروندان در اطلاع از مسائل مالی گفت: در خصوص عوارض آلایندگی، گفته شده چهار همت وصول شده، اما طبق اطلاعات ما پنج همت در این دوره محقق شده است.

وی درباره جزئیات هزینه‌کرد عمرانی افزود: در سال ۱۴۰۱، یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان دریافت و دو هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه عمرانی شده و در سال ۱۴۰۳، دو همت دریافت و بالغ بر چهار همت هزینه عمرانی انجام شده است.

هاشم‌پور با استناد به ماده ۸ مصوبه هیأت وزیران گفت: شهرداری مکلف به هزینه‌کرد ۵۰ درصدی از محل عوارض آلایندگی است، اما در این دوره چهار برابر آن هزینه شده است.