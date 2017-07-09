فرصت تبریز ۲۰۱۸ نباید با سیاه کاری از دست برود

به گزارش خبرنگار مهر، یک صد و هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی تبریز امروز در حالی با نطق پیش از دستور علی نوای باغبان و ایران آهور آغاز شد که گزارش مالی چهار ساله شهرداری تبریز، بررسی لوایح و قرائت نامه های فرمانداری در خصوص مفاد مصوبه ۱۷۴ شورا در ارتباط با بندهای ۲،۳،۴ و ۷ این مصوبه مبنی بر اعمال هبه برای عظیم قیچی ساز نیز در آن بررسی شد.

علاوه بر این موارد لایحه حفاظت اطلاعات، هیئت جان نثاران و هتل گسترش تبریز نیز در جلسه علنی امروز شورای شهر تبریز که با حضور شهردار برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تمدید وقت جلسه برای جمع بندی در خصوص متمم بودجه و تصویب پیشنهاد در خصوص تعیین حسابرس برای تفریق بودجه شهرداری به پایان رسید.

تبریز ۲۰۱۸ یک فرصت دست نیافتنی است با سیاهکاری های خود، آن را از دست ندهیم

صادق نجفی شهردار کلان شهر تبریز در جلسه امروز شورا درآمد زایی هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در طول چهارسال در مرکز و مناطق را یک عملکرد خوب خواند و گفت:بهتر است شورا در این سه، چهار جلسه باقی مانده، عملکرد واقعی نه شعاری خود را ارایه دهد. چرا که این عملکردها در طول تاریخ ماندگار خواهد شد.

شهردار تبریز در همین راستا با اشاره به رویداد تبریز ۲۰۱۸ و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت جهانی فرش دست بافت، اضافه شدن ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی و تزریق یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به قطار شهری ادامه داد: نباید حق ناحق را پوشش دهد چون با مقایسه کمّی و کیفی تمام پروژه های انجام شده و همه این اتفاق های مهم که با همت شهرداری با محوریت شورا بوده است، جا دارد بیان کنم که خوشبختانه شهرداری در این چهار سال اخیر از نظر اجرا مطلوب ترین و هوشمندانه ترین عملکرد را داشته است و نباید با بعضی سیاهکاری ها، کاری شود که ناحق، حق را پوشش دهد.

وی با تأکید بر اینکه تبریز ۲۰۱۸ یک فرصت دست نیافتنی است و نباید با سیاه کاری و سیاه نمایی آن را از دست ندهیم، با اشاره به دیگر عملکردهای موفق شورای چهارم و شهرداری ابراز داشت: از سال ۸۷ به بعد بودجه شهرداری تبریز تفریق نشده بود و خوشبختانه در شورای چهارم تفریق بودجه به عنوان یک حرکت مهم انجام شد.

شهردار تبریز ادامه داد: در کنار کاهش نیروی انسانی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفری در مجموعه شهرداری، سرعت اجرایی پروژه های عمرانی و فرهنگی، تسویه بدهی های شهرداری از ۳۵۰ میلیارد تومان برجای مانده از سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد که ۴۰ میلیارد تومان آن در حال پرداخت است، کارهای مهمی است و باید شورای چهارم به این ها افتخار کند.

نجفی در پایان کل درآمدهای غیر پایدار را ۷۰ درصد و کل در آمدهای پایدار را ۳۰ درصد از محل سیستم مشارکتی خواند و گفت: میزان سرمایه گذاری های مشارکتی از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است و امیدواریم با اهتمام بیش تر در این زمینه، مطلوبیت و محبوبیت شهرمان را بیش از پیش نمایان سازیم.

گفتنی است اسماعیل چمنی، علی اصغر عابدزاده و جعفر مدبر از غایبین جلسه امروز شورای شهر تبریز بودند.