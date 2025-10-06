به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شانهسازان ظهر امروز دوشنبه در دویستوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز با انتقاد از نبود شفافیت مالی در شهرداری اظهار کرد: درخواست دسترسی به سامانه مالی شهرداری داشتیم تا بتوانیم موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان را بررسی کنیم، اما این دسترسی حتی با تهدید نیز فراهم نشد.
وی با اشاره به بودجه عمرانی شهرداری گفت: مطرح شدن ۱۰ همت در حوزه عمرانی وظیفه ذاتی شهرداری است و قرار بود این اعتبارات جدا از منابع آلایندگی تأمین شود. مگر میشود شهرداریها عمرانی نداشته باشند؟ شهرهایی مثل یزد را ببینید، آیا آنها هم اعتبارات عمرانی را در قالب آلایندگی تعریف میکنند؟
شانهسازان با انتقاد از روند حسابرسی در شهرداری افزود: گزارشهای حسابرس با بندهای مشروط متعدد ارائه میشود و ما ناچاریم در دقیقه ۹۰ آنها را امضا کنیم یا بدون بررسی دقیق بپذیریم. این در حالی است که شورا باید بتواند نظارت قانونی و مؤثر بر عملکرد مالی شهرداری داشته باشد.
