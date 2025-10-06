  1. هنر
  2. تئاتر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

«غول آرزو» در عمارت هما روی صحنه می‌رود؛ یک نمایش کودک و نوجوان جدید

«غول آرزو» در عمارت هما روی صحنه می‌رود؛ یک نمایش کودک و نوجوان جدید

نمایش «غول آرزو» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی در عمارت هما روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «غول آروز» به نویسندگی امین‌رضا ملک‌محمودی و سعید حاجی‌حیدری، کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی و تهیه‌کنندگی امیرسامان غلامی از پنجشنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۷ در سالن شماره ۱ عمارت هما میزبان کودکان و نوجوانان می‌شود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «باسل یک بچه غول پر شر و شور که دلش می‌خواد آرزو برآورده کنه تا آرزوی خودش برآورده بشه پس یه روز میاد به دنیای آدم‌ها.»

در این اثر نمایشی سعید حاجی‌حیدری، امین‌رضا ملک‌محمودی، علی جنابی و سما احمدی به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور پروژه: ژاکلین آواره، بازیگردان: مصطفی دارابی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: هستی عرب، طراح لباس: شهرزاد مدیری، طراح گریم: هستی حیدری، طراح پوستر: آرزو سالارنژاد، مشاور آهنگساز: مدیا هاشمی، آهنگساز: آیناز آزادنژادی، مشاور رسانه: درسا بخشندگی و روابط عمومی: سارا احمدی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه عمارت نمایشی هما مراجعه کنند.

