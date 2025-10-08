به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه بر این باور است انگیزه‌ یافتن توافقی صلح‌آمیز به منظور پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین که پس از نشست ماه آگوست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا، پدید آمده بود، تا حد زیادی از بین رفته است.

ترامپ و پوتین با هدف پایان بخشیدن به مرگبارترین جنگ زمینی اروپا از جنگ جهانی دوم تاکنون، ۱۵ آگوست(۲۴ مرداد) در پایگاه هوایی آمریکا واقع در انکوریج آلاسکا دیدار کردند.

رئیس جمهور آمریکا که پیشتر گفته بود کی‌یف باید برای صلح با مسکو، بخشی از قلمروی خود را واگذار کند، پس از آن دیدار بارها نسبت به پوتین ابراز ناامیدی و به‌تازگی نیز روسیه را «ببر کاغذی» توصیف کرده است.

ریابکوف در گفتگویی قدرت‌های اروپایی حامی اوکراین را به تخریب تلاش‌های صلح متهم کرد و گفت: متاسفانه باید بپذیریم که شتاب قوی اجلاس انکوریج در حمایت از دستیابی به توافق، با تلاش‌های مخالفان و حامیان جنگ، تا حد زیادی به هدر رفته است. این نتیجه فعالیت‌های مخربی است که عمدتا توسط اروپایی‌ها صورت گرفت.

وی همچنین تاکید کرد که تامین احتمالی موشک‌های تام‌هاوک آمریکایی برای اوکراین به معنای تغییری «کیفی» در شرایط جنگ خواهد بود.

ترامپ اوایل این هفته گفت که پیش از موافقت با درخواست کی‌یف برای دسترسی به این موشک‌های دوربرد، می‌خواهد بداند که اوکراین قصد دارد با تام‌هاوک‌ چه کاری انجام دهد زیرا خواستار تشدید تنش نیست.

پوتین فوریه ۲۰۲۲ با اعزام ده‌ها هزار نیرو به اوکراین، عملیات نظامی ویژه در این کشور را با هدف پایان بخشیدن به ظلم کی‌یف علیه روس‌زبان‌های منطقه دونباس در شرق اوکراین، آغاز کرد؛ عملیاتی که بزرگ‌ترین رویارویی میان روسیه و غرب از زمان جنگ سرد را برانگیخت.