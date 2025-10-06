علوی: مگس میوه در ۲۸ هزار هکتار از باغات ساری ردیابی شد

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه تلاشهای مستمر برای حفاظت از محصولات باغی، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ساری بهطور مداوم ۲۸ هزار هکتار باغات شهرستان در برابر آفت مگس میوه مدیترانهای ردیابی میکنند. این آفت که یکی از تهدیدهای بزرگ باغات است، میتواند به میوهها آسیبهای جدی وارد کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری توضیح داد: اقدامات ردیابی در بیش از ۲۸ هزار هکتار از باغات شهرستان در حال انجام است. این برنامهها بهمنظور کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از گسترش آن در مناطق مختلف صورت میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر اظهار داشت: مگس میوه مدیترانهای با تخمگذاری در میوهها باعث پوسیدگی و کاهش کیفیت محصولات میشود. برای جلوگیری از این آسیبها، عملیات مبارزه زراعی و بهداشتی در بیش از ۹ هزار هکتار و کاور اسپری در ۱۱ هزار هکتار از باغات شهرستان به اجرا درآمده است.
مدیر جهاد کشاورزی ساری همچنین از برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی برای باغداران خبر داد و گفت: برای افزایش آگاهی و مهارتهای کشاورزان در مقابله با این آفت، حدود ۳ هزار نفر از باغداران شهرستان در دورههای آموزشی شرکت کردهاند.
وی در پایان گفت: شهرستان ساری به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید میوه در استان مازندران، نیازمند همکاری مستمر باغداران و کارشناسان است تا بتوانیم از خسارات ناشی از این آفت جلوگیری کرده و کیفیت محصولات باغی را حفظ کنیم.
