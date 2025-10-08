خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ در پی مطالبه برخی شهروندان شهرکردی در حوزه خدمات اتوبوس‌های درون‌شهری و طرح گلایه‌هایی همچون دستوری شدن شارژ کارت بلیت الکترونیک و افزایش مبلغ کف شارژ الکترونیکی تا ۴۰۰ هزار ریال، کمبود جایگاه‌های شارژ کارت، عدم دقت برخی رانندگان به قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت‌های غیرمجاز و ... این مشکلات و مطالبات در گفتگو با برخی شهروندان جمع‌بندی و احصا شد که پاسخ رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد نیز از نظر مخاطبان گرامی می‌گذرد.

مطالبه اهالی منظریه برای افزایش جایگاه‌های شارژ کارت بلیت

محمد سهرابی از شهروندان ساکن در شهرک منظریه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتظارات و گلایه‌های شهروندان، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که کیوسک تعبیه شده در چهارراه ایرانسل برای مسئول باجه در منظریه به لحاظ ایمنی جانمایی صحیحی ندارد زیرا هر لحظه امکان دارد با وقوع یک تصادف، اتفاق ناگواری رخ دهد؛ ضمن اینکه امکانات گرمایشی و سرمایشی در این جایگاه‌ بلیت فروشی پیش‌بینی نشده است.

این فعال فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: مطالبه ساکنان شهرک منظریه این است که چرا با وجود افزون بر ۲۰ هزار نفر جمعیت، تنها باید یک جایگاه شارژ بلیت در این شهرک وجود داشته باشد. آیا همه ساکنان این شهرک منازل نزدیک به چهارراه ایرانسل هستند که بتوانند با دسترسی راحت کارت خود را شارژ کنند؟

سهرابی همچنین از اجباری شدن شارژ بلیت الکترونیکی به مبلغ حداقل ۴۰۰ هزار ریال گلایه کرد و افزود: اخیراً باجه‌های شارژ کارت بلیت موظف شدند که کارت‌های شهروندان را کمتر از این مبلغ شارژ نکنند که این موضوع باعث گلایه‌مندی مردم شده است.

وی بیان کرد: زمانی هم که علت را جویا می‌شویم در اغلب موارد با برخورد نامناسب مسئول باجه مواجه می‌شویم که این شیوه پاسخ‌گویی در شأن شهروندان نیست.

سهرابی افزود: خواسته و حق طبیعی شهروندان این است که اگر هم افزایش قیمتی صورت می‌گیرد علت را بدانند و توجیه شوند، مسئول باجه نیز باید علت این تغییرات را به وجه احسن برای مراجعان تبیین کند.

گلایه از عدم رعایت سرعت مطمئنه در سطح شهر

شهروند دیگری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بی‌توجهی برخی رانندگان اتوبوس‌های شهری به قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم توجه به حرکت با سرعت مطمئنه در سطح شهر، اظهار کرد: برخی رانندگان متأسفانه مراعات حال مسافران را نمی‌کنند خاصه سالخوردگان و کودکان باید در کمال ایمنی سوار و پیاده شوند که گاهی این مهم رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین برخی رانندگان عادت دارند پا روی گاز بگذارند و با سرعت بالا در سطح شهر حرکت کنند که این امر یقیناً خطرآفرین بوده و ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.

این شهروند شهرکردی از مسئولان شهرداری خواست رانندگان اتوبوس را که با جان مردم سر و کارند نسبت به رعایت موارد ایمنی توجیه کنند تا مردم به دور از دلهره و در کمال آرامش از ناوگان حمل و نقل شهری بهره‌مند شوند.

فعالیت ۲۰ باجه بلیت فروشی در سطح شهرکرد

مهرداد میرزائیان، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ باجه فروش بلیت و شارژ کارت الکترونیکی در سطح شهر شهرکرد فعال است، اظهار کرد: جانمایی این جایگاه‌ها به صورت کارشناسی در مکان‌هایی تعبیه شده که مسافران تمامی خطوط بتوانند استفاده کنند.

مبرزائیان ادامه داد: در شهرک منظریه نیز باجه فروش بلیط در مکانی جانمایی و مستقر شده که شهروندان هر ۲ خط فعال این شهرک بتوانند کارت خود را شارژ کنند.

وی با تصریح اینکه نیازی به تعبیه جایگاه‌های بیشتری در شهرک منظریه وجود ندارد، افزود: جایگاه فعلی پاسخگوی اهالی این منطقه است ضمن اینکه شهروندان می‌توانند از باجه‌های سطح شهر نیز استفاده کنند که در مسیرهای اتوبوس‌ها فعالیت دارند.

میرزائیان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲۰ اتوبوس شهری در امر جابجایی شهروندان شهرکردی فعال است، بیان کرد: تمام اتوبوس‌های فرسوده از مدار خدمت‌رسانی خارج و اتوبوس‌های فعلی تجهیز و آماده‌سازی شدند.

وی افزود: از سال ۱۴۰۲ تا کنون ۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری شهر شهرکرد اضافه شد و در حال حاضر ۱۵ اتوبوس جدید نیز خریداری شده که بتدریج به سیستم تزریق می‌شود و جایگزین اتوبوس‌های فرسوده خواهد شد تا شاهد ارتقای خدمت‌رسانی به شهروندان باشیم.

آموزش و آگاهی‌افزایی رانندگان اتوبوس‌های شهری

میرزائیان در خصوص گلایه شهروندان از برخی رانندگان اتوبوس‌های شهری خاصه در زمینه عدم رعایت سرعت مجاز، تصریح کرد: رانندگان هر روز صبح پیش از تحویل اتوبوس متعهد می‌شوند که تمام نکات اخلاقی، ایمنی، سرعت، حفظ بیت‌المال و ... را رعایت کنند.

وی ادامه داد: همچنین جلسات مستمر و منظم با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی ویژه رانندگان اتوبوس‌های شهری برگزار و نکات ایمنی مطرح می‌شود.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از شهروندان خواست رانندگان متخلف را شناسایی و به شهرداری معرفی کنند و مطمئن باشند که برخورد لازم و جدی با این افراد صورت می‌گیرد.

میرزائیان در خصوص گلایه شهروندان مبنی بر افزایش مبلغ حداقل شارژ کارت‌های بلیت با تأکید بر اینکه سیستم فروش سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد به سیستم شاپرک متصل است، توضیح داد: بر طبق قرارداد سیستم شاپرک با بانک مرکزی، یک کف تراکنش متوسط ماهانه تعریف شده که باید رعایت شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در شهر شهرکرد کف تراکنش به میزان مورد نظر در قرارداد نرسیده است، اخیراً کف قیمت ۴۰۰ هزار ریال برای دستگاه‌های کارتخوان در باجه‌های شارژ کارت بلیت تعریف شد تا کف تراکنش رعایت شده باشد.

مشکل کف تراکنش کارت بلیت الکترونیک به زودی رفع می‌شود

میرزائیان تصریح کرد: این به‌روزرسانی طی چند روز اخیر اتفاق افتاده و باتوجه به اینکه شهروندان نسبت به این موضوع گلایه داشتند پیگیری‌های لازم صورت گرفت و این رقم به زودی اصلاح خواهد شد.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد تصریح کرد: رایزنی با شرکت انجام و مقرر شد در این خصوص تخفیفی شامل حال شهروندان شهرکردی بشود و کف تراکنش کارت الکترونیک بلیت حداقل به نصف یعنی ۲۰۰ هزار ریال کاهش یابد.

میرزائیان بیان کرد: در شهرکرد با توجه به تعداد شهروندانی که از ناوگان حمل و نقل شهری استفاده می‌کنند کف تراکنش به مبلغ مورد نظر در قرارداد سیستم شاپرک با بانک مرکزی نرسید لذا ناچار به افزایش مبلغ کف شارژ کارت‌ها شدند که باعث گلایه شهروندان شده است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد در پایان با اشاره به اینکه پیگیری‌ها و رایزنی‌ها انجام شده است، گفت: این مشکل به زودی رفع می‌شود.