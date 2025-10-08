  1. جامعه
برخورد مرگبار پژو پارس با گاردریل در بزرگراه همت

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت با یک کشته در نیمه شب گذشته در بزرگراه همت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت با یک کشته در نیمه شب چهارشنبه ۱۶ مهر ماه خبر داد.

وی در تشریح این حادثه گفت: حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد چهارشنبه، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت، محدوده کبیری طامه، به دلایل نامعلوم که در دست بررسی است با گاردریل حاشیه بزرگراه برخورد کرد.

به گفته سرهنگ جوانبخت متاسفانه در پی این اتفاق سرنشین جلو خانومی حدود ۲۲ ساله به علت نبستن کمربند ایمنی و به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

سرهنگ جوانبخت در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

