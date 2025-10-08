فرصت پایانی برای مالکین خودروهای رها شده در تهران تا شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای طرح جمع‌آوری خودروهای رها شده در معابر شهر اظهارکرد: با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های مکرر مردم و مشکلات ایجاد شده توسط خودروهای فرسوده و رها شده در مقابل مجتمع‌ها، پاساژها و مکان‌های تجاری که باعث سد معبر و اشغال فضای شهری شده‌اند، مکاتبات لازم با مقام قضایی انجام شد و موافقت برای جمع‌آوری این خودروها گرفته شد.

وی افزود: هدف از این طرح، رفع سد معبر و بهبود سیمای منظر شهری است و از روز شنبه جمع‌آوری خودروهای رها شده در سطح معابر آغاز خواهد شد. از مالکان این خودروها درخواست داریم که تا قبل از شروع طرح، نسبت به خارج کردن خودروهای خود از محل اقدام کنند؛ خواه تعمیر، فروش، انتقال به مراکز اسقاط یا هر روش دیگری. در غیر این صورت، خودروها توسط پلیس منتقل خواهند شد و هزینه‌های انتقال بر عهده مالک خواهد بود.

سرهنگ مومنی ادامه داد: برای ترخیص خودروها نیز باید مراحل قانونی از جمله پرداخت جریمه‌ها و مالیات‌ها انجام شود. همچنین از مردم عزیز تقاضا داریم هرجا خودروهای رها شده مشاهده کردند، از طریق تماس با ۱۱۰، محل و پلاک خودرو را اعلام کنند تا همکاران ما در اسرع وقت به محل اعزام شوند، صورت‌جلسه تنظیم و خودرو به پارکینگ منتقل شود.

وی در پایان گفت: اجرای این طرح با هدف نظم بخشی به معابر و حفظ زیبایی و آرامش شهروندان انجام می‌شود و امیدواریم با همکاری مردم و مالکان خودروها، شاهد شهری پاک‌تر و منظم‌تر باشیم.