به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پایگاه خبری بانک مسکن، کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک مسکن، با رویکردی پاسخگو و مشتری‌مدار، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه طرح‌ها، محصولات و به‌ویژه رفع مشکلات احتمالی در استفاده از انواع خدمات حضوری و غیرحضوری هستند. هدف از این پشتیبانی فعال، افزایش رضایت و آرامش خاطر مشتریان به ویژه در استفاده از ابزارهای دیجیتال بانک است.

بر این اساس، بانک مسکن مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی و آسان را برای پاسخ به سوالات پرتکرار مشتریان فراهم کرده است که در ادامه مرور می‌شود.

فراموشی رمز ورود به سامانه‌های اینترنت بانک و همراه بانک

اخذ یا تغییر رمز ورود از طریق پیشخوان اینترنتی بانک مسکن به آدرس https://ecounter.bank-maskan.ir

دریافت یا تغییر رمز همراه بانک از طریق سامانه اینترنت بانک و بخش پروفایل موبایل(ویژه مشتریان دارای کاربری)

مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن

نحوه دریافت رمز حساب برای سرویس‌های مبتنی بر حساب

مشتریان در صورت تمایل به استفاده از سرویس های مبتنی بر حساب در سامانه اینترنت بانک و همراه بانک از جمله انتقال وجه (و بهره‌مندی از سقف مبلغ تراکنش)، پرداخت قبوض، پرداخت اقساط حسابی باید برای فعال‌سازی رمز یکبار مصرف از طریق مراجعه به شعب بانک اقدام کنند.

همچنین می‌توان با نصب برنامه همراه بانک مسکن و ورود به قسمت رمزنما و ایجاد توکن در قسمت حساب/ درگاه، رمز یکبار مصرف حساب را تولید کرد.

فراموشی و یا مفقود شدن رمز کارت هدیه

در چنین شرایطی، تنها کافی است به یکی از شعب بانک مسکن مراجعه کرده و با ارائه مدارک مورد نیاز، رمز جدید کارت هدیه خود را دریافت کنید.

فعال‌سازی رمز پویا برای مسکن کارت

با فعال‌سازی ارسال پیامکی رمز دوم پویا در زمان صدور کارت یا مراجعه به خودپردازهای بانک مسکن، امنیت پرداخت‌های اینترنتی شما تضمین خواهد شد.

مسدود شدن رمز اول کارت

در صورت مسدودی رمز، تنها با مراجعه به شعب بانک مسکن می‌توان نسبت به رفع مسدودی اقدام کرد.

بانک مسکن با به‌روزرسانی مستمر خدمات خود، همواره در مسیر ساده‌سازی فرآیندها و افزایش امنیت مشتریان گام برداشته است. ارائه راهکارهای دیجیتال نوین، پشتیبانی فعال، و امکان دسترسی آسان به خدمات بانکی، نوید آینده‌ای مطمئن، شفاف و امن را برای تمامی مشتریان به همراه دارد.