۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

طرح سوال از وزیر در رابطه با ۲۷ هزار بازمانده از تحصیل در هرمزگان

بندرعباس- نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی از به جریان انداختن طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش در رابطه با ۲۷ هزار بازمانده از تحصیل در هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه دفتر احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس، بندرخمیر، حاجی آباد، قشم و بوموسی در مجلس شورای اسلامی آمده است؛ در پی سفر دکتر پزشکیان، رئیس جمهور، به استان هرمزگان و ارائه گزارش مبنی بر وجود ۲۷ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در این استان، احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، طرح سؤال از دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش را کلید زد و از هیئت‌رئیسه مجلس درخواست کرد تا وزیر آموزش و پرورش با حضور در مجلس، پاسخگوی این موضوع مهم باشند.

