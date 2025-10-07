به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گروههای مقاومت فلسطین در دومین سالگرد نبرد طوفان الاقصی با صدور بیانیهای اعلام کرد که دو سال از فجیعترین نسلکشی تاریخ میگذرد. این جنگ توسط دشمن صهیونازی علیه ملت فلسطین و در سایه بیتفاوتی و سکوت جامعه جهانی صورت گرفته است.
این بیانیه تاکید کرد که با وجود درد و رنج فلسطینیها و وحشیگری و کشتارها و جنگ بیسابقه در طول تاریخ، دشمن جنایتکار صهیونیستی و متحدانش در دستیابی به اهداف اعلام شده خود، که برجستهترین آنها از بین بردن مقاومت و بازگرداندن اسیران صهیونیست با زور بود، شکست خوردند.
به نوشته این بیانیه در دومین سالگرد نبرد جاودانه طوفان الاقصی، گروههای مقاومت افتخار و غرور خود را به حماسه اسطورهای که ملت بزرگ فلسطین در نوار غزه رقم زد، ابراز و تصریح کردند که این پایداری مانند صخرهای بود که تمام نقشهها و توطئههای خبیثانه دشمن صهیونیستی بر آن درهم شکست.
این گروهها در بیانیه خود افزودند که نبرد طوفان الاقصی که در هفتم اکتبر آغاز شد و همچنان ادامه دارد، نقطه عطفی تاریخی در پروژه مقاومت و پاسخی طبیعی به توطئههای صهیونیستی علیه آرمان ملی فلسطین به شمار میرفت. این نبرد به فروپاشی تمام دروغها و تبلیغات سیاه رژیم صهیونیستی و رهبران جنایتکار آن کمک کرد، و آنچه در سالن سازمان ملل متحد در جریان سخنرانی نتانیاهوی جنایتکار رخ داد، گواه روشنی بر این مدعاست.
این بیانیه تصریح کرد که گزینه مقاومت در تمام اشکال آن، تنها راه مقابله با دشمن غاصب صهیونیستی باقی خواهد ماند. هیچ کس حق ندارد و نباید از سلاح ملت فلسطین دست بکشد. این سلاح مشروع که تمام قوانین و میثاقهای بینالمللی آن را تضمین کردهاند، با وجود تمام جانفشانیها نسل به نسل به ارث خواهد رسید تا زمانی که سرزمین و مقدسات آن آزاد شود و به آزادی و حقوق مشروع خود دست یابد.
گروههای مقاومت از تودههای عربی و اسلامی خواست تا ابتکار عمل را به دست گرفته و در تمام پایتختها و شهرها به خیابانها بیایند و حمایت از فلسطین و مقاومت و یاری ملت فلسطین و رد جنایات و نسلکشی رژیم صهیونیستی را فریاد بزنند.
این بیانیه ضمن قدردانی از تمامی جبهههای پشتیبانی شامل یمن مجاهد، لبنان مقاوم، عراق اصیل، و ایران قهرمان و شجاع، به ارواح شهدای بزرگ و در رأس آنها سید حسن نصرالله، سید هاشم صفیالدین، و فرماندهان شهید محمد باقری، حسین سلامی، غلامعلی رشید و محمد سعید ایزدی و تمام شهدایی که در تمام میادین و جبهههای مقابله، حمایت و پشتیبانی به شهادت رسیدند، درود فرستاد.
در پایان این بیانیه آمده است: ما برای ارواح فرماندهان طوفان و طراحان این حماسه قهرمانانه بزرگ، و در رأس آنها فرماندهان بزرگ اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، و محمد ضیف، و فهرست بلندی از رهبران ملت ما و نمادهای ملی آن از تمام گروههای مقاومت فلسطین که تاریخ قهرمانیها و زندگینامههایشان را ثبت خواهد کرد، طلب رحمت میکنیم.
