به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با صدور بیانیهای در واکنش به دومین سالروز عملیات هفتم اکتبر اعلام کرد که هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد و همه دنیا مسئول این وضعیت هستند و اوضاع امروز بدتر از هر زمان دیگری است.
بر اساس این بیانیه در شهر غزه همچنان دهها هزار کودک حضور دارند که برخی از آنها قطع عضو شدهاند.
یونیسف افزود که کودکان غزه از شدت حملات میلرزند و واقعیت تحمیل شده در غزه سخت و متناقض است.
بر اساس این گزارش صدور دستور تخلیه عمومی برای غیرنظامیان به این معنی نیست که کسانی که باقی میمانند حق مدنی خود را برای محافظت شدن از حملات از دست میدهند.
یونیسف تصریح کرد که منطقه مواصی در غزه یکی از پرجمعیتترین مناطق جهان است که از ابتداییترین امکانات زندگی محروم است.
