بقائی: اروپا صلاحیت اظهارنظر درباره توان دفاعی ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مداخلهجویانه و بیاساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپایی، از جمله تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، دخالت ناروا در موضوعات دفاعی ایران و نیز موضوع هستهای ایران را کاملا مردود دانست و نسبت به دخالتهای مخرب و تفرقهانگیزانه برخی کشورهای اروپایی در امور منطقه خلیج فارس هشدار داد.
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید مؤکد بر حاکمیت بلامنازع و همیشگی ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بهعنوان بخش لاینفک از قلمرو سرزمینی ایران، تصریح کرد تکرار ادعاهای بیاساس در بیانیههای سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی نمیدهد.
بقائی از همه هممیهنان ایرانی از جمله ایرانیان مقیم اروپا که در تماس با وزارت امور خارجه و نمایندگیهای دیپلماتیک کشورمان در اروپا هرگونه مداخله خباثتآمیز طرفهای فرامنطقهای در امور منطقه و دامنزدن به ادعاهای ناصواب ارضی علیه میهن عزیزمان ایران را محکوم دانستهاند، تقدیر نمود و به همسایگان کرانه جنوبی خلیج فارس توصیه کرد که به جای تکرار ادعاهای کلیشهای علیه تمامیت ارضی ایران و فراهمکردن زمینه مداخلات مخرب طرفهای ثالث، توجه خود را معطوف تحکیم اعتماد متقابل و گسترش دوستی بین کشورهای منطقه و مواجهه با بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات منطقه یعنی رژیم صهیونیستی کنند.
بقائی با محکومکردن فتنهانگیزی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، از جمله آلمان و فرانسه، که علاوه بر حمایتهای همهجانبه از رژیم نسلکش اسرائیل بهعنوان تنها دارنده سلاحهستهای در منطقه، مطامع و اغراض سیاسی خود را بر کلیت این اتحادیه تحمیل میکنند، یادآوری کرد که دخالت نابجای اتحادیه اروپا در امور منطقه خلیج فارس و دریای عمان کمکی به حل تعارضات و مشکلات داخلی این قاره نخواهد کرد بلکه صرفا سیاست مزورانه و تفرقهانگیزانه آنها در رابطه با ایران و کل منطقه خلیج فارس را نشان میدهد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین ادعاهای مطرح شده در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس-اتحادیه اروپایی راجع به توانمندیهای دفاعی ایران را دخالتی نابجا و غیرقابل قبول در امور مرتبط با حاکمیت ملی ایران توصیف و خاطرنشان کرد: طرفهایی که از یکسو با خرید و فروش صدها میلیارد دلار انواع تسلیحات، منطقه ما را تبدیل به زرادخانه بزرگی از پیشرفتهترین سلاحهای مخرب میکنند و از سوی دیگر با بیعملی در قبال سیطرهطلبی یک رژیم نسلکش و متجاوز یا حمایت همهجانبه نظامی و سیاسی از آن منطقه غرب آسیا را در معرض جنگهای بیپایان قرار دادهاند، به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر در مورد توانمندیهای دفاعی درونزا و بومی ملت ایران ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری بدعهدیها و عملکرد ضعیف، غیرمستقل، و فاقد حسن نیت سه کشور اروپایی عضو برجام که با سوء استفاده انها از ساز و کار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت به اوج خود رسید، افزود: شرمآور است که طرفهایی که خود عامل بروز وضعیت فعلی هستند اکنون خود را در جایگاه مدعی قرار دادهاند. در عین حال تاسفبار است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جای مطالبهگری از اتحادیه اروپایی در موضوعات مختلف مرتبط با منطقه غرب آسیا محملی برای فرافکنی مزورانه آنها فراهم کردهاند.
