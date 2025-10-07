به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اعلمی صبح سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به جایگاه علمی و آموزشی این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه تبریز از دانشگاههای مادر و قدیمی کشور است که در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و خدمت به جامعه نقش مؤثری ایفا کرده و امروز یکی از قطبهای علمی و فرهنگی شمالغرب کشور به شمار میرود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۲۴ هزار دانشجو در ۱۸ دانشکده دانشگاه تبریز تحصیل میکنند که بیش از ۵۰ درصد آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند. همچنین حدود ۸۰۰ عضو هیأت علمی و ۴ قطب علمی در دانشگاه فعالاند و بیش از ۲۰۰ محقق پسادکتری نیز در زمینههای علمی مختلف همکاری دارند.
حرکت به سوی دانشگاه نسل چهارم
اعلمی ادامه داد: در حوزه آموزشی، افزایش کیفیت آموزش، تدوین و اجرای طرح «تحول آموزش دانشگاه» و گسترش رشتههای نو و بینرشتهای در دستور کار قرار گرفته است. تجهیز آزمایشگاهها و استفاده گسترده از فناوریهای نوین آموزشی نیز از اقدامات محوری دانشگاه در سالهای اخیر بوده است.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به عملکرد این مجموعه در حوزه تحصیلات تکمیلی گفت: در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان، ۳۱۴ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳۳ دانشجوی دکتری جدید پذیرش کردهایم. همچنین از میان ۲۳ دانشجوی نمونه کشوری، پنج نفر از دانشگاه تبریز انتخاب شدهاند که مایه افتخار مجموعه دانشگاه است.
وی از اخذ مجوز تأسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تبریز خبر داد و افزود: مجوز احداث این پارک صادر و آقای کیانی به عنوان نخستین رئیس آن منصوب شده است. بودجه مناسبی نیز برای توسعه شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده تا با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم.
گسترش تعاملات بینالمللی و فرهنگی
اعلمی در ادامه با اشاره به فعالیتهای بینالمللی دانشگاه گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ دانشجو از کشورهای ترکیه، پاکستان، چین و جمهوری آذربایجان در دانشگاه تبریز تحصیل میکنند و برنامه داریم با توسعه دیپلماسی علمی، تنوع دانشجویان بینالملل را افزایش دهیم. همچنین در نظام رتبهبندی جهانی کیو.اس، دانشگاه تبریز در بین دانشگاههای مادر کشور رتبه دوم و در میان دانشگاههای صنعتی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در حوزه فرهنگی و اجتماعی، دهها برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی با مشارکت دانشجویان برگزار شده و در زمینههایی چون تعزیه و فعالیتهای هنری جزو دانشگاههای پیشرو کشور هستیم. در بخش رفاهی نیز توسعه رستورانهای مکمل و بهبود خدمات خوابگاهی از اولویتهای دانشگاه بوده و در طرحهای تغذیه دانشجویی جزو پیشتازان کشور هستیم.
نگاه علمی به مسائل زیستمحیطی و اجتماعی
رئیس دانشگاه تبریز با تأکید بر حرکت این مجموعه به سوی دانشگاه نسل چهارم گفت: چشمانداز ما تبدیل شدن به دانشگاهی کارآفرین و مسئلهمحور است تا بتوانیم در کنار آموزش و پژوهش، نقش مؤثرتری در حل مسائل جامعه و صنعت ایفا کنیم.
اعلمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دانشجویان خارجی اظهار کرد: موضوع ساماندهی و مسائل فرهنگی دانشجویان بینالملل چندین بار در شورای فرهنگی استانداری مطرح شده و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامههایی برای آموزش و آشنایی آنان با فرهنگ و جامعه ایران در حال تدوین است.
وی درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفت: در دهه ۷۰ موضوع پیشروی آب دریاچه مطرح بود، اما امروز خشک شدن آن نتیجه سدسازیهای بیرویه در کشور و برداشت نادرست از حقابههاست. در حال حاضر سطح زیر کشت در حوزه دریاچه ارومیه به بیش از ۷۰۰ هزار هکتار رسیده که این میزان دو برابر گذشته است و ۳.۵ میلیارد مترمکعب از حقابه دریاچه به بخش کشاورزی منتقل شده است. با این حال، جلسات احیای دریاچه به طور منظم برگزار میشود و هنوز امید به احیای آن وجود دارد.
رئیس دانشگاه تبریز در پایان با اشاره به رویکرد تعاملمحور این دانشگاه تصریح کرد: هیچ تشکل دانشجویی در دانشگاه تبریز منحل نشده و از فعالیت تمام تشکلها در چارچوب قانون استقبال میکنیم. رسانهها نیز میتوانند در تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه یاریگر ما باشند.
نظر شما