آغاز مسابقات قهرمانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی آسیا در ارومیه

ارومیه - هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور ورزشکاران ۱۷ کشور در ارومیه صبح پنجشنبه در ارومیه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره جنوبی، نپال، تاجیکستان و افغانستان حضور دارند، امروز و فردا در ورزشگاه شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزارمی شود.

رقابت‌های آسیایی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به مدت سه روز در ارومیه و طی روزهای ۱۷ الی ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود. ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور در این رویداد حضور دارند. ۱۷ کشور در کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در ورزش‌های زورخانه‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

قرار است ورزش‌های زورخانه ای در ۶ بخش انفرادی و یک بخش تیمی و مسابقات کشتی پهلوانی در پنج وزن برگزار شود.

آیین افتتاحیه این رقابت‌ها عصر امروز با حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و آیین اختتامیه نیز عصر جمعه در سالن غدیر برگزار خواهد شد.

