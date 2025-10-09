به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره جنوبی، نپال، تاجیکستان و افغانستان حضور دارند، امروز و فردا در ورزشگاه شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزارمی شود.

رقابت‌های آسیایی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به مدت سه روز در ارومیه و طی روزهای ۱۷ الی ۱۹ مهرماه برگزار می‌شود. ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور در این رویداد حضور دارند. ۱۷ کشور در کشتی پهلوانی و ۱۳ کشور در ورزش‌های زورخانه‌ای به رقابت خواهند پرداخت.

قرار است ورزش‌های زورخانه ای در ۶ بخش انفرادی و یک بخش تیمی و مسابقات کشتی پهلوانی در پنج وزن برگزار شود.

آیین افتتاحیه این رقابت‌ها عصر امروز با حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و آیین اختتامیه نیز عصر جمعه در سالن غدیر برگزار خواهد شد.