احمدی: احداث آزاد راه تبریز - اهر - باکو از خواسته های مهم مردم اهر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق احمدی صبح دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه معاونان سابق و جدید عمرانی فرماندار گفت: به لحاظ اقتصادی و ترانزیتی احداث این آزاد راه به یکی از مطالبات در شهرستان اهر تبدیل شده است که امیدواریم از سوی مسئولان استانی و کشوری عنایت ویژه ای به این مطالبه شود.

وی با اشاره به وجود باغات میوه در شهرستان اهر افزود: مدیریت شهرستان آماده استقبال از سرمایه گذاری در زمینه های بسته بندی و کنسانتره میوه در قالب بسته های اقتصادی در شهرستان اهر هست.

وی از احداث سد معیشتی در روستای نقدوز خبر داد و گفت: امسال در مصرف آب بخش کشاورزی شهرستان اهر مدیریت شد اما نیاز به تغییر الگوی کشت در جهت کاهش مصرف آب داریم.

فرماندار شهرستان اهر معادن را در جهت اشتغال زایی و توسعه از ظرفیت های مهم شهرستان اهر عنوان کرد و افزود: از ۴۲ معدن موجود، در چند معدن سرمایه گذاری شده است و بقیه بلا استفاده مانده و یا به علت وجود معارض راکد مانده است.

احمدی با بیان اینکه شهرستان اهر یکی از شهرستان های مهم و تاثیرگذار در استان آذربایجان شرقی هست خاطرنشان کرد شهرستان اهر در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست حرفی برای گفتن دارد و مطالبه گری زیاد است.

احمدی گفت: از مسئولان نیز انتظار داریم در جهت توسعه همه جانبه شهرستان اهر گام بردارند و کلمه نمی دانم و نمی توانم قابل قبول نیست.

در این جلسه مدیرکل سیاسی، امنیتی و انتخابات استانداری آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: شرایط مان شرایط خاص است و شرایط خاص آمادگی همه را می طلبد.

علی امیری راد با اشاره به شعار وفاق ملی آقای پزشکیان که مورد تأیید مقام معظم رهبری و حاکمیت و استقبال مردم قرار گرفت و در اثر این وفاق ملی در جنگ ۱۲ روزه شاهد همه مردم و گروه های سیاسی بودیم و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کردند و صحنه های بی نظیری را خلق کردند.

مدیرکل سیاسی، امنیتی و انتخابات استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه مردمی بودن از شاخصه های مهم دولت پزشکیان هست گفت: از مسئولان نیز انتظار داریم در کنار مردم باشند و وقت خود را صرف حل مشکلات مردم قرار دهند، چرا که مردم هر لحظه احساس کرده اند در هر زمان و مکان به وظیفه خود عمل کرده اند.

در این جلسه از خدمات حیدر رضایی معاون سابق عمرانی شهرستان اهر تجلیل و عیسی اسدی به عنوان معاون جدید عمرانی فرماندار شهرستان اهر معرفی شد.

گفتنی است دو دوره سرپرست شهرداری اهر، معاون اسبق اداری و مالی، معاون عمرانی و قائم‌ مقام شهردار اهر، کارشناس پیگیری امور سرمایه‌ گذاری و اشتغال، دبیر کارگروه رفع موانع تولید شهرستان اهر، دانش‌آموخته دانشگاه تبریز، دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران _ سازه، مدرس دانشگاه‌ های تبریز و اهر، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی و شهرستان اهر و عضو کمیته علمی و داوری مقالات در کنفرانس‌ های ملی و بین‌ المللی از سوابق اجرایی، مدیریتی، علمی و آموزشی عیسی اسدی معاون جدید عمرانی فرماندار شهرستان اهر می باشد.