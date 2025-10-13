حسن زاده: هوای تبریز برای تمام گروه های سنی ناسالم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین حسن زاده روز دوشنبه اظهار کرد: در وضعیتی که هوای تبریز بدلیل انتشار گرد و غبار غلیظ برای همه گروه‌ها خطرناک است، توصیه می‌شود با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود خودداری به عمل آید.

وی با بیان اینکه به مرور وضعیت فعلی انتشار گرد و غبارفعلی تا عصر امروز تعدیل خواهد شد گفت: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان از فعالیت در خارج از منزل خودداری کنند.

حسن زاده افزود: پرهیز از ترددهای غیر ضروری درون شهری، مدیریت زمانی و مکانی سفرهای درون شهری و استفاده از حمل و نقل عمومی و عمل به توصیه‌های زیست محیطی را از راه‌های مؤثر در کاهش آلودگی هوا دانست.

بر اساس این گزارش؛ هم اکنون شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) در تبریز ۳۰۰ می‌باشد.