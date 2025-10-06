روحی: کیفیت کالاهای اساسی باید در کنار کمیت ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر روحی روز دوشنبه، در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت کالاهای اساسی گفت: توجه به کیفیت در کنار کمیت، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است و این رویکرد میتواند ضمن پاسخگویی به نیازهای مردم، سطح سلامت جامعه را نیز ارتقا دهد.
وی با اشاره به جایگاه استان در تولیدات غذایی کشور افزود: آذربایجان شرقی بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید مواد غذایی در کشور شناخته میشود و باید از این ظرفیت برای عرضه کالاهای سالم، استاندارد و باکیفیت استفاده کنیم.
روحی با تأکید بر اهمیت بهبود کیفیت کالای سبد خانوار اظهار داشت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان بهویژه دانشگاه تبریز در زمینه صنایع غذایی میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آن به ویژه نان و سایر محصولات غذایی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با مدیریت صحیح و هماهنگی دستگاههای متولی، ذخایر کالاهای اساسی در شرایط مناسبی قرار دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای علمی و بخش خصوصی در کنار نظارت دقیق میتواند به بهبود کیفیت کالاهای اساسی منجر شود و در نهایت رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد.
نظر شما