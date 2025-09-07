به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا مهرماه همزمان در دو بخش مردان و زنان به میزبانی هند برگزار می شود. برای حضور در این دوره رقابت ها، فدراسیون تنیس روی میز اقدام به برگزاری رقابت های انتخابی در هر دو بخش کرد تا بر اساس جایگاه بازیکنان، ترکیب تیم های اعزامی را نهایی کند.

بر این اساس، نیما عالمیان، امیرحسین هدایی و سید محمد موسوی با قرار گرفتن در رده های اول تا سوم انتخابی مردان، در کنار نوشاد عالمیان که بازیکن انتصابی تیم ملی مردان است، وارد ترکیب این تیم برای مسابقات قهرمانی آسیا شدند.

در رقابت های انتخابی تیم ملی، بنیامین فرجی در رده چهارم ایستاد و اعزامش به مسابقات قهرمانی آسیا مشروط به مصوبه فدراسیون مبنی بر اعزام ۵ نفره تیم ملی به این رقابت ها شد. تصمیمی که فدراسیون تنیس روی میز در مورد آن به جمع بندی رسیده است.

در بخش بانوان هم ندا شهسواری، شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و فاطمه یاری با قرار گرفتن در رده های اول تا چهارم، سهمیه اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا را گرفتند. صبا سراجی نفر پنجم این مسابقات شد و اعزام او نیز مشروط به مصوبه فدراسیون برای اعزام ۵ نفره تیم ملی بانوان شد؛ فدراسیون تنیس روی میز در مورد اعزام این بازیکن هم به جمع بندی مثبت رسیده است.

بدین ترتیب، تیم های ملی تنیس روی میز مردان و زنان با ترکیب ۵ نفره در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کنند. این رقابت ها همزمان در سه بخش تیمی، دوبل و انفرادی برگزار می شود.

جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی هدایت پینگ پنگ بازان را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده دارند.