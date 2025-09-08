سیما لیموچی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا (مهر - هند) توضیح داد و گفت: ابتدا قرار بود با ترکیبی ۴ نفره در مسابقات شرکت داشته باشیم اما با حمایت فدراسیون اعزام نفر پنجم رقابت های انتخابی هم در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب در مسابقات قهرمانی آسیا ۵ نماینده خواهیم داشت.

وی در مورد برنامه های آماده سازی ملی پوشان اعزامی به هند خاطرنشان کرد: یک مرحله اردو داشته ایم و از هفته آینده هم دور دوم تمرینات‌مان در تهران آغاز می شود. اردو سوم هم متصل به اعزام است ضمن اینکه در این اردوها به جز نفرات اعزامی، سایر نفرات منتخب در رقابت های انتخابی تیم ملی حضور دارند و به عنوان حریف تمرینی کنار ملی پوشان هستند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان با یادآوری اینکه ندا شهسواری، شیما صفایی، ستایش ایلوخانی، فاطمه یاری و صبا سراجی ترکیب تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را تشکیل می دهند، گفت: در اردوی اول به جز شیما صفایی که به دلیل بازی های باشگاهی خارج از کشور حضور کاملی نداشت، سایر نفرات اعزامی حضور داشتند. در اردوی دوم هم همه هستند به جز شیما صفایی که چند روز پایانی به تیم ملحق می شود. در اردوی سوم هم اما همه ملی پوشان از ابتدا در تمرینات شرکت خواهند داشت.

لیموچی در مورد وضعیت آمادگی بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز زنان گفت: به نسبت تمریناتی که داشتیم، شرایط آمادگی خوبی دارند. به هر حال بازیکنان به صورت متمرکز و غیرمتمرکز مدام درگیر تمرین و آماده سازی و بازی بوده اند اما در کل فکر می کنم به مسابقات که نزدیک تر شویم، بهتر بتوان وضعیت ملی پوشان و میزان آمادگی آنها را ارزیابی کرد.

وی همچنین در مورد هدفی که تیم ملی تنیس روی میز زنان از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا دنبال می کند، گفت: باید این مسئله را لحاظ کرد که بهترین های جهان در همین قاره آسیا هستند و در مسابقات قاره ای با هم رقابت می کنند. با لحاظ کردن این موضوع، هدف ها و برنامه هایی داریم و پیگیر آنها در هند خواهیم بود.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز زنان تاکید کرد: می خواهیم از حضور در کنار بزرگان شرکت کننده در رقابت های قهرمانی آسیا، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم. رقابت در مسابقات قهرمانی آسیا سخت است و اصلا کار آسانی نداریم. بنابراین قولی بابت هیچ نتیجه ای نمی دهم. فقط اینکه تلاش و رویکردمان این است که از تقابل با بزرگان و نامداران برای بهبود وضعیت خود استفاده کنیم.

لیموچی از وضعی کلی تنیس روی میز ابراز رضایت کرد و گفت: نسلی که امروز در اختیار این رشته است، موفق است فقط اینکه به حمایت های بیشتر نیاز دارد تا بتواند ارتقا قابل توجه تری داشته باشد. در بخش مردان وضعیت به مراتب بهتر است. در بخش زنان تا پیش از این لژیونر نداشتیم اما امروز بازیکنانی در لیگ دیگر کشورها داریم که مدام در تقابل با حریفان تیم های باشگاهی خود هستند. این حضور مدام در مسابقات خیلی نیاز است اگرچه هنوز کم است و باید خیلی بیشتر شود.