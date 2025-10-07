جو استان اردبیل پایدار و صاف خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر سه شنبه در تشریه هوای استان اردبیل در ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا (چهارشنبه ۱۶ مهر) جو استان پایدار بوده و آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد و توام با افزایش تدریجی دمای هوا در طول روز پیش بینی می شود.

همچنین در طی این مدت در پاره مناطق از رخداد مه دور از انتظار نخواهد بود. طی روزهای پنج شنبه و جمعه (۱۷ و ۱۸ مهر) با تقویت جریانات جنوبی شاهد وزش باد جنوبی (گرمیج) گاهی با سرعت تند تا نسبتاً شدید بویژه در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود که به موجب آن احتمال گرد و خاک محلی نیز وجود دارد. از اواخر وقت روز جمعه، ضمن افزایش ابرناکی در برخی از مناطق استان رگبار و رعدوبرق احتمال می رود.