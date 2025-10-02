وزش باد و هوای نسبتا سرد در استان اردبیل پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: تا قبل از ظهر فردا (جمعه ۱۱ مهر) ضمن وزش باد خزری و حاکمیت هوای نسبتاً سرد، آسمان بیشتر مناطق استان غالباً ابری و مه آلود بوده و به دلیل ناپایداری شرایط جوی، در برخی نواحی (بویژه در نوار شرقی و مناطق مرکزی استان) بارش خفیف باران نیز پیش بینی می شود.

فردا بتدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و در اواسط روز در بیشتر مناطق استان آسمان صاف شده و دمای هوا چند درجه ای افزایش می یابد. ضمن اینکه فردا در طول روز وزش باد غالباً با سرعت ملایم انتظار می رود.

مجدداً از عصر فردا تا صبح شنبه هفته آینده با نفوذ هوای مرطوب خزری به منطقه، آسمان استان ابری و مه آلود خواهدبود.

اما هفته آینده با پایداری شرایط جوی آسمان استان غالباً صاف بوده و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت. هرچند در روزهای شنبه و یکشنبه طی ساعات شبانه و اوایل صبح هوای ابری و مه آلود و نسبتاً سرد همچنان تداوم دارد.