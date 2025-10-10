پیش بینی هوای استان اردبیل طی ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر جمعه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، امروز (جمعه ۱۸ مهر) جریان‌های جنوبی همچنان بر استان حاکم خواهد بود و وزش بادهای گرم و نسبتاً شدید — به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی — پیش‌بینی می‌شود. در اثر این بادهای جنوبی، وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست. همچنین، دمای هوا امروز تغییرات محسوسی نسبت به دیروز ندارد؛ اگرچه روند دما با کاهش جزئی همراه خواهد بود.

از عصر امروز (جمعه)، جریان‌های هوا به‌تدریج در استان تغییر جهت داده و در برخی مناطق نوار شرقی، به‌ویژه نواحی مجاور استان گیلان، افزایش ابرناکی رخ خواهد داد. حتی در ساعات پایانی روز جمعه، در این نواحی احتمال بارش خفیف و پراکنده باران وجود دارد.

روز شنبه (۱۹ مهر) با شمالی‌شدن جریان‌ها، کاهش محسوس دمای هوا رخ خواهد داد و آسمان در بیشتر ساعات و در اکثر نقاط، صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود. وضعیت ابرناکی روز یکشنبه (۲۰ مهر) نیز مشابه شنبه خواهد بود، اما دمای هوا افزایش خواهد یافت.

روز دوشنبه (۲۱ مهر) جریان‌های جنوبی بار دیگر به استان نفوذ می‌کنند. همچنین با توجه به گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، افزایش ابرناکی و در برخی نواحی بویژه در نیمه شمالی استان، وقوع رگبار پراکنده باران انتظار می‌رود.

روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) جریان‌ها مجدداً شمالی شده و همزمان با کاهش دما، به‌تدریج با تقویت رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود. از اواخر روز سه‌شنبه نیز یک موج بارشی استان را در بر خواهد گرفت.