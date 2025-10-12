به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر یکشنبه در تشریح هوای استان اردبیل در هفته پیش رو اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) جو استان پایدار است و شاهد آسمانی غالباً صاف در اکثر مناطق خواهیم بود.
سرعت وزش باد ملایم تا متوسط پیشبینی میشود. جهت وزش باد در شهرستانهای شمالی و همچنین اردبیل و نمین، شرقی خواهد بود؛ اما در شهرستانهای جنوبی و شهرستانهای مشکینشهر، سرعین و نیر، جنوب غربی است.
فردا دوشنبه (۲۱ مهر) با نفوذ جریانهای جنوبی و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، افزایش ابرناکی و در برخی نواحی نیمه شمالی استان (بهویژه شهرستانهای شمالی)، وقوع رگبار پراکنده باران انتظار میرود. با وزش بادهای گرم و نسبتاً شدید — بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی — شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود و حتی وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست. لذا اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هرگونه خسارت به هماستانیهای محترم توصیه میشود.
روز سهشنبه (۲۲ مهر) جریانها مجدداً شمالی شده و کاهش دمای هوا انتظار میرود. آسمان در این روز صاف تا نیمهابری در برخی نواحی، همراه با مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
از روز چهارشنبه (۲۳ مهر) در شهرستانهای بیلهسوار، پارسآباد، نمین و اردبیل، بهتدریج با تقویت رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی افزوده شده و رخداد بارش خفیف باران دور از انتظار نخواهد بود. این وضعیت جوی تا پایان هفته در این شهرستانها تداوم دارد؛ اما در سایر مناطق استان، آسمان در این مدت صاف تا نیمهابری همراه با وزش باد شرقی ملایم تا متوسط پیشبینی میشود.
نظر شما