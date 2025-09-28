پیش بینی وضع هوای استان اردبیل طی ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر یک‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس نقشه های هواشناسی طی سه روز آینده با پایداری نسبی شرایط جوی، آسمان اغلب مناطق استان در طول روزها صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما و در بعضی ساعات با وزش باد (گاهی با سرعت تند) بوده؛ اما در ساعات شبانه و اوایل صبح در بیشتر مناطق استان آسمان ابری و مه آلود توام با هوای نسبتاً سرد انتظار می رود.



از اواخر وقت سه شنبه با شمالی شدن جریانات جوی ضمن وزش باد خزری (در نوار شرقی و دشت اردبیل با سرعت تند)، آسمان استان ابری و مه آلود شده و دمای هوا بطور محسوس کاهش می یابد. از اینرو طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۹ و ۱۰ مهر) هوای سردی در سطح استان خواهیم داشت.



همچنین طی این مدت با ناپایداری شرایط جوی، در مناطقی از استان بویژه در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان، بخش هایی از مناطق شمالی و دامنه کوهستان سبلان، بارش باران (غالباً بصورت باران ریزه) پیش بینی می شود. ضمناً از سه شنبه شب تا صبح پنجشنبه در نواحی مرتفع کوهستان سبلان هوای مه آلود گاهی با بارش خفیف برف پیش بینی می شود.

لازم به ذکر است طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اختلال در عملیات پروازی فرودگاههای استان دور از انتظار نیست.

