جو استان اردبیل پایدار و بدون بارش خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی ظهر شنبه در تشریح هوای استان اردبیل در ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (شنبه ۱۹ مهر) و فردا، جوی پایدار و بدون سامانه بارشی در سطح استان انتظار می‌رود.

براین اساس طی این دو روز آسمان استان غالباً صاف بوده و در اواسط روزها بویژه در روز یکشنبه دمای هوا در تمامی شهرستان‌های استان افزایش می‌یابد.

هرچند در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاٌ سرد در مناطق مرکزی و جنوبی حاکم و در مناطق منتهی به استان گیلان گاهی مه موقت دور از انتظار نخواهد بود.

در روز دوشنبه با گذر یک موج کوتاه، در نیمه شمالی استان آسمان نیمه ابری تا ابری و در برخی مناطق شهرستان‌های اصلاندوز، پارس آباد، بیله سوار، گرمی و انگوت بارش پراکنده و در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش بادهای نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.