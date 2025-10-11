جو استان اردبیل پایدار و بدون بارش خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی ظهر شنبه در تشریح هوای استان اردبیل در ۲۴ ساعت آینده اعلام کرد: براساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز (شنبه ۱۹ مهر) و فردا، جوی پایدار و بدون سامانه بارشی در سطح استان انتظار میرود.
براین اساس طی این دو روز آسمان استان غالباً صاف بوده و در اواسط روزها بویژه در روز یکشنبه دمای هوا در تمامی شهرستانهای استان افزایش مییابد.
هرچند در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای نسبتاٌ سرد در مناطق مرکزی و جنوبی حاکم و در مناطق منتهی به استان گیلان گاهی مه موقت دور از انتظار نخواهد بود.
در روز دوشنبه با گذر یک موج کوتاه، در نیمه شمالی استان آسمان نیمه ابری تا ابری و در برخی مناطق شهرستانهای اصلاندوز، پارس آباد، بیله سوار، گرمی و انگوت بارش پراکنده و در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش بادهای نسبتاً شدید پیش بینی میشود.
نظر شما