پایداری جوی استان اردبیل تا اواسط هفته آینده ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر جمعه اعلام کرد: بر پایه آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، جو استان تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود.

در این مدت، آسمان در بیشتر مناطق استان عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، در شهرستان‌های خلخال، کوثر، نیر و مشکین‌شهر، جهت باد در زمان وقوع بیشینه سرعت باد، جنوبی خواهد بود. این در حالی است که در سایر شهرستان‌ها جهت باد عموماً شرقی پیش‌بینی می‌شود.

افزون بر این، از امروز (جمعه، دوم آبان) تا اواسط هفته آینده، تغییرات محسوسی در دمای هوا در سطح استان انتظار نمی‌رود.