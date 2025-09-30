به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در حال حاضر آسمان مناطق شمالی، نوارشرقی استان و دشت اردبیل ابری و مه آلود بوده و در سایر مناطق استان آسمان صاف و آفتابی است.

براساس نقشه های هواشناسی طی امروز شرایط جوی در سطح استان پایدار بوده و آسمانی صاف همراه با افزایش دما در سطح استان پیش بینی می شود.

براساس تصویر فوق در حال حاضر سامانه بارشی در روی دریای سیاه و منطقه قفقاز مشاهده می شود که این سامانه بارشی از امشب، استان اردبیل را نیز فرا می گیرد.

براساس نقشه های هواشناسی نیز، بارش باران طی امشب و بویژه روز چهارشنبه تا قبل از ظهر پنجشنبه در مناطقی از استان بصورت متناوب تداوم خواهد داشت.

تمرکز بارش ها بیشتر در نوار شرقی و نواحی منتهی استان گیلان، بخش هایی از مناطق شمالی بخصوص شهرستان های گرمی و بیله سوار و همچنین در دامنه کوهستان سبلان انتظار می رود.