به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۵ مهرماه ) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: آنچه امروز از تحولات دنیا و منطقه خاورمیانه مشاهده میکنیم، حاکی از وحدت و انسجام دشمنان این سرزمین علیه ملت ماست و دشمنان هر روز با طراحی توطئههای جدید و اتخاذ آرایشهای نوین، درصدد ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور هستند.
نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چنین شرایطی باید بیش از گذشته، وحدت و انسجام داخلی در میان تمام سلایق و گرایشهای سیاسی که مهمترین رکن برای مقابله با دشمنان است، تقویت شود.
وی تاکید کرد: همچنین تمرکز بر تقویت اقتصاد درونی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم نکته مهمی دیگری است که باید بر آن تمرکز کنیم.
نظر شما