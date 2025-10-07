  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

نظری: انسجام داخلی، مهم‌ترین رکن برای مقابله با دشمنان است

نظری: انسجام داخلی، مهم‌ترین رکن برای مقابله با دشمنان است

نماینده مردم رامهرمز در مجلس گفت: باید وحدت و انسجام داخلی در میان تمام سلایق و گرایش‌های سیاسی که مهم‌ترین رکن برای مقابله با دشمنان است، تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نظری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: آنچه امروز از تحولات دنیا و منطقه خاورمیانه مشاهده می‌کنیم، حاکی از وحدت و انسجام دشمنان این سرزمین علیه ملت ماست و دشمنان هر روز با طراحی توطئه‌های جدید و اتخاذ آرایش‌های نوین، درصدد ضربه زدن به امنیت و آرامش کشور هستند.

نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در چنین شرایطی باید بیش از گذشته، وحدت و انسجام داخلی در میان تمام سلایق و گرایش‌های سیاسی که مهم‌ترین رکن برای مقابله با دشمنان است، تقویت شود.

وی تاکید کرد: همچنین تمرکز بر تقویت اقتصاد درونی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم نکته مهمی دیگری است که باید بر آن تمرکز کنیم.

کد خبر 6614628
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها