  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

قلاوند: باید با یکپارچگی، میهن‌مان را از گزند بدخواهان دور نگه داریم

قلاوند: باید با یکپارچگی، میهن‌مان را از گزند بدخواهان دور نگه داریم

نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: باید در نهایت یکپارچگی قوا و اقوام و با تدبیر، ملک و میهن را از گزند بدخواهان دور نگه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش قلاوند در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: شایسته است که در نهایت یکپارچگی قوا و اقوام و با تدبیر، ملک و میهن را از گزند بدخواهان دور نگه داریم.

وی بیان کرد: با تاثر از رویکردها و استراتژی‌های رهبر انقلاب و مطابق منطق و آینده نگری، باید سیاست هایی در پیش گرفته شود که خروجی آن تضمین امنیت ملی و آسایش و آرامش ملت بزرگ ایران و ایجاد شرایط پیشرفت و توسعه باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید نظام پرداخت حقوق و یکسان سازی دستمزدها را با در نظر گرفتن شاخص عدالت انسانی در سطح شرکت ها و دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهیم، چرا که کارمندان و بازنشستگان زیادی از تفاوت فاحش بین دریافت ها در رنج هستند.

کد خبر 6614582
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها