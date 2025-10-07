به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش قلاوند در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: شایسته است که در نهایت یکپارچگی قوا و اقوام و با تدبیر، ملک و میهن را از گزند بدخواهان دور نگه داریم.

وی بیان کرد: با تاثر از رویکردها و استراتژی‌های رهبر انقلاب و مطابق منطق و آینده نگری، باید سیاست هایی در پیش گرفته شود که خروجی آن تضمین امنیت ملی و آسایش و آرامش ملت بزرگ ایران و ایجاد شرایط پیشرفت و توسعه باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید نظام پرداخت حقوق و یکسان سازی دستمزدها را با در نظر گرفتن شاخص عدالت انسانی در سطح شرکت ها و دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهیم، چرا که کارمندان و بازنشستگان زیادی از تفاوت فاحش بین دریافت ها در رنج هستند.