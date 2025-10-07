به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر-اٌ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهی‌نامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس، یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به ماده واحده الحاق ‌می‌شود:

تبصره ۲- در جزء ۲-۶ بخش ۲ موافقتنامه، رعایت شرط وثاقت و امانت برای ممیزان، بازرسان و کارکنان مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده الزامی است.

همچنین طبق اصلاحات صورت گرفته، از آنجا که استانداردهای بین‌المللی قابل اعمال در برگیرنده استانداردهای فنی لازم‌الرعایه در تجهیزات دریانوردی از قبیل استاندارد آزمایش جلیقه نجات می‌باشد و مستلزم تصویب استانداردهای مذکور بین دو یا چند کشور خاص نمی‌باشد، بنابراین پذیرش چنین استانداردهایی در قالب توافق دو یا چندجانبه موضوعاً منتفی است.

طبق مصوبه جزء ۲-۵ بخش ۲، منظور از آیین‌نامه اخلاقی در واقع همان منشور حقوق مشتریان و سازوکار ارائه خدمات به آنان است که طی دستورالعملی به تصویب نهاد ذی‌ربط کشور طرف توافق با موسسه رده بندی به رسمیت شناخته شده می‌رسد و متولی نظارت بر تنظیم منشور اخلاقی در این موافقتنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد.