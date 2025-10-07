خیابان ولیعصر با نقش پرچم ایران جان تازه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، به همت شهرداری منطقه ۱۱ تهران، خیابان ولیعصر در محدوده بالاتر از خیابان جامی با طرحی الهام گرفته از پرچم ایران به متراژ ۱۴۰ متر مربع مزین شد.
این اقدام با هدف ارتقای هویت بصری و ایجاد جلوههای وحدتآفرین، همچنین تلفیق مفاهیم ملی در سازههای شهری به مرحله اجرا درآمده است.
لازم به ذکر است این طرح نوآورانه نه تنها زیبایی بصری خیابان را افزایش میدهد، بلکه به تقویت حس ملیگرایی و اتحاد در میان شهروندان نیز کمک میکند. شهرداری منطقه ۱۱ با این اقدام، تلاش دارد تا فضای شهری را به فضایی شاداب و مملو از نمادهای ملی تبدیل کند.
