۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۱

صادقی: سقوط مرگبار کارگر جوان از ارتفاع در مشهد

مشهد- سرکلانتر غرب پلیس مشهد گفت: کارگر جوان مشهدی حین کار در ساختمان، به دلایل نامعلومی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صادقی اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط یک کارگر از ارتفاع در یکی از ساختمان‌های در حال احداث، مأموران کلانتری هفت‌تیر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

سرکلانتر غرب پلیس مشهد بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد کارگر جوان حین کار در ساختمان، به دلایل نامعلومی از ارتفاع سقوط کرده و به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.

وی گفت: رعایت نکات ایمنی در محیط کار از جمله استفاده از کمربند ایمنی و نصب پوشش‌های محافظ در ارتفاعات، می‌تواند از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری کند.

