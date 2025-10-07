  1. دین و اندیشه
دور جدید فعالیت «خانه» خیابان ورشو با نقد فیلم سعید روستایی

نشست علمی با موضوع نقد و بررسی فیلم سینمایی «زن و بچه» آخرین ساخته سعید روستایی در دوره جدید فعالیت مرکز فرهنگی در خیابان ورشو با عنوان «خانه علوم انسانی ایران» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی با موضوع نقد و بررسی فیلم سینمایی «زن و بچه» آخرین ساخته سعید روستایی از سلسله جلسات «نسبت شناسی فیلم با جامعه، ادبیات و فرهنگ» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با مشارکت خانه علوم انسانی ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور و ارائه دکتر علیرضا بلیغ، دکتر محسن ردادی و دکتر سیدمصطفی رضایی برگزار خواهد شد.

نشست علمی با موضوع نقد و بررسی فیلم سینمایی «زن و بچه» ساخته سعید روستایی روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ به صورت حضوری در سالن جلسات خانه علوم انسانی ایران به نشانی: تهران، میدان هفت تیر، بلوار کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو و همچنین به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکای‌روم برگزار می‌شود.

همچنین علاقه مندان می توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک نمایند.

گفتنی است این نشست، نخستین نشست علمی در دوره جدید فعالیت این مرکز فرهنگی در خیابان ورشو با عنوان «خانه علوم انسانی ایران» است.

