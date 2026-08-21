ماسوله آماده یک میزبانی جهانی؛ ارزیاب یونسکو مهرماه می آید

رسول فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد فنی و اجرایی این پرونده اظهار کرد: پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و محوطههای فلزگری وابسته» به دلیل گستردگی و تنوع مؤلفه های تاریخی، باستان شناختی و منظرین، نیازمند هماهنگی میان دستگاهها و مجموعههای مختلف است و آمادهسازی آن برای مأموریت ارزیابی با جدیت در حال پیگیری است.
وی افزود: در همین راستا، ساماندهی و آمادهسازی محوطهها و سایتهای باستانشناختی مرتبط با پرونده، بهویژه محوطههای فلزگری، در کنار توجه به وضعیت عمومی منظر فرهنگی ماسوله، در اولویت اقدامات قرار دارد.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی فومن و ماسوله ادامه داد: این اقدامات با همکاری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، استاندار گیلان، مدیر پرونده ثبت جهانی ماسوله، فرماندار، شهردار و شورای اسلامی شهر ماسوله و با همراهی جامعه محلی در حال انجام است.
فروغی با اشاره به اهمیت ساماندهی محیط پیرامونی محوطههای مورد بازدید گفت: در کنار اقدامات تخصصی و حفاظتی، وضعیت محیطی، مسیرهای دسترسی و عرصههای پیرامونی نیز در حال ساماندهی است تا ارزیاب یونسکو بتواند ارزشهای تاریخی، باستانشناختی و فرهنگی این مجموعه را بهصورت دقیق مورد بررسی قرار دهد.
وی همچنین بر نقش جامعه محلی در حفاظت از این میراث تأکید کرد و گفت: همراهی مردم ماسوله در این فرآیند اهمیت ویژهای دارد و تلاش میشود زمینه مشارکت هرچه بیشتر جامعه محلی در حفاظت، صیانت و معرفی ارزشهای منظر فرهنگی ماسوله فراهم شود.
بر اساس این گزارش، ارزیاب یونسکو قرار است مهرماه امسال با حضور در استان گیلان، از محدوده پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و محوطههای فلزگری وابسته» بازدید کرده و ارزیابیهای میدانی خود را انجام دهد.
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