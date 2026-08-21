چو کاسی: اگر نتانیاهو به اروگوئه سفر کند، ملزم به بازداشت او هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از la diaria، «والریا چو کاسی» معاون وزیر امور خارجه اروگوئه در برنامه اینترنتی «ال وسو» (Al Weso) در شبکه «آونو تیوی» (Aweno TV) در خصوص حکم جلب بینالمللی صادر شده توسط دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: چنانچه او به این کشور سفر کند، اروگوئه بر اساس تعهداتش در قبال دیوان، ملزم به اجرا و عمل به حکم جلب بینالمللی خواهد بود؛ این موضوعی غیرقابلانکار است.
معاون وزیر امور خارجه اروگوئه سپس تأکید کرد: اروگوئه به تعهدات بینالمللی خود پایبند است و در این مورد تردیدی وجود ندارد.
دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم جلب بین المللی نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات ضدبشری در نوار غزه صادر کرد.
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