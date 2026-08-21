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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۲

چو کاسی: اگر نتانیاهو به اروگوئه سفر کند، ملزم به بازداشت او هستیم

چو کاسی: اگر نتانیاهو به اروگوئه سفر کند، ملزم به بازداشت او هستیم

معاون وزیر خارجه اروگوئه اعلام کرد: اگر نتانیاهو به اروگوئه سفر کند، ملزم به بازداشت او هستیم؛ به تعهدات بین‌المللی خود پایبندیم و در این مورد تردیدی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از la diaria، «والریا چو کاسی» معاون وزیر امور خارجه اروگوئه در برنامه اینترنتی «ال وسو» (Al Weso) در شبکه «آونو تی‌وی» (Aweno TV) در خصوص حکم جلب بین‌المللی صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: چنانچه او به این کشور سفر کند، اروگوئه بر اساس تعهداتش در قبال دیوان، ملزم به اجرا و عمل به حکم جلب بین‌المللی خواهد بود؛ این موضوعی غیرقابل‌انکار است.

معاون وزیر امور خارجه اروگوئه سپس تأکید کرد: اروگوئه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است و در این مورد تردیدی وجود ندارد.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم جلب بین المللی نتانیاهو و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایات ضدبشری در نوار غزه صادر کرد.

کد مطلب 6922740

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    نظرات

    • داود کمالی IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      0 2
      پاسخ
      وزیر اروگوئه اعلام می‌کنه که نتانیاهو حواسش باشه نیاد اروگوئه

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