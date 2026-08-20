به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس بایرامی شامگاه پنجشنبه در مراسم چهلم آقای شهید ایران اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمن در قالب یک جنگ ترکیبی و چندلایه، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کند و برای همراه‌سازی قدرت‌های مختلف جهان نیز تلاش کرده است.

وی افزود: دشمن در این شرایط چند امید بیشتر ندارد؛ یکی ایجاد نارضایتی و ناامیدی در فضای داخلی و دیگری تشدید فشارهای اقتصادی و روانی برای رساندن جامعه به نقطه‌ای است که مردم احساس کنند راهی جز عقب‌نشینی وجود ندارد.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با بیان اینکه بخشی از اظهارات و تهدیدهای مطرح‌شده از سوی دشمن، جنگ روانی است، تصریح کرد: فشار اقتصادی، ایجاد محدودیت در مسیرهای تجاری و تلاش برای تأثیرگذاری بر بازار داخلی، بخشی از طراحی دشمن است و باید بدانیم که بسیاری از این روش‌ها را در چهار دهه گذشته تجربه کرده‌ایم.

بایرامی ادامه داد: اگر به نیروهای داخلی نظام جمهوری اسلامی اعتماد کنیم و از ظرفیت‌های موجود به شکل صحیح استفاده کنیم، می‌توانیم از این شرایط عبور کرده و دشمن را به نقطه ناامیدی برسانیم.

شبکه‌سازی؛ یکی از مهم‌ترین راهبردهای مقابله با دشمن

وی با اشاره به سیره امام حسن عسکری (ع) گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های راهبردی آن امام بزرگوار، شبکه‌سازی بود. امام حسن عسکری (ع) در شرایطی که از نظر مالی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اعتقادی تحت فشار و محاصره قرار داشتند، توانستند شبکه شیعیان را حفظ و تقویت کنند.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس افزود: امروز نیز یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که باید مورد توجه قرار گیرد، شبکه‌سازی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی است؛ چراکه دشمن نیز تلاش می‌کند از طریق شبکه‌های رسانه‌ای و اجتماعی بر افکار عمومی اثر بگذارد.

بایرامی با اشاره به ارتباطات گسترده رهبر معظم انقلاب با اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: ارتباط ایشان با شاعران، نویسندگان، دانشجویان، دانش‌آموزان، بانوان، فعالان فرهنگی و سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی، نمونه‌ای از همین شبکه‌سازی است که می‌تواند به عنوان یک الگوی راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

عظمت جنگ امروز را باید در جنگ شناختی و رسانه‌ای دید

وی با اشاره به تحولات منطقه و حضور مردم عراق در مراسم تشییع شهدای اخیر گفت: یکی از دوستان رسانه‌ای که سابقه فعالیت در کشورهای مختلف را دارد، این سفر را ویژه‌ترین سفر دوران کاری خود توصیف کرده بود و از حجم ابراز احساسات مردم عراق سخن می‌گفت.

بایرامی ادامه داد: مردم عراق تا چند دهه پیش تحت حاکمیت رژیم بعث، در جنگ تحمیلی در برابر ملت ایران قرار گرفتند، اما امروز شاهد هستیم که همین مردم چگونه با محبت و ارادت نسبت به شهدای ایران و رهبران جبهه مقاومت ابراز احساسات می‌کنند. این موضوع نتیجه همان پیوندها و شبکه‌سازی‌هایی است که در طول سال‌های گذشته شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه پیام انقلاب اسلامی از مرزهای ایران فراتر رفته است، افزود: اگر رهبر انقلاب به کشورهای مختلف اسلامی و حتی بسیاری از کشورهای دیگر سفر کنند، می‌توان آثار همین پیوند و ارتباط را مشاهده کرد؛ چراکه شبکه‌سازی راهبردی در طول سال‌های گذشته توانسته است چنین ظرفیت اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با اشاره به واکنش‌های دشمنان پس از شهادت رهبران جبهه مقاومت گفت: بخشی از تهاجم دشمن شامل موشک، پهپاد، جنگ الکترونیک و عملیات نظامی است، اما نباید از بخش مهم‌تر آن یعنی جنگ شناختی و رسانه‌ای غافل شویم.

هر صدایی که به اختلاف در جامعه دامن بزند، در زمین دشمن بازی می‌کند

بایرامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه اظهار کرد: در همه اجتماعاتی که حضور پیدا می‌کنم تأکید کرده‌ام که هر صدایی که مردم را به اختلاف دعوت کند، در واقع به نفع دشمن عمل می‌کند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام و توجه به منافع ملی هستیم و نباید اجازه دهیم دشمن از اختلافات داخلی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم و به‌ویژه نسل جوان در مراسم‌های مذهبی گفت: نباید تصور کنیم چون در مسجد حضور داریم، دیگر نیازی به کار تربیتی نداریم. اتفاقاً یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی ما، استفاده از ظرفیت همین اجتماعات برای تربیت نسل آینده است.

بایرامی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره نسل‌های جدید اظهار کرد: امروز درباره نسل زد و آلفا مباحث زیادی مطرح می‌شود و برخی معتقدند این نسل‌ها از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفته‌اند، اما باید بپذیریم که در برخی عرصه‌ها نتوانسته‌ایم از ظرفیت خانواده، مدرسه، دانشگاه و حتی حوزه علمیه برای تربیت درست نسل جدید استفاده کنیم.

وی ادامه داد: حضور پرشور نوجوانان و جوانان در اجتماعات اخیر و شعارهایی که از سوی آنان سر داده شد، نشان می‌دهد اگر بتوانیم با زبان درست و از مسیر مناسب با نسل جدید ارتباط برقرار کنیم، ظرفیت عظیمی برای تربیت و انتقال ارزش‌ها وجود دارد.

بایرامی در پایان تأکید کرد: امروز وظیفه نسل حاضر این است که آنچه را در طول سال‌های گذشته به دست آمده، با حفظ اصول و ارزش‌ها به نسل آینده منتقل کند و اجازه ندهد دشمن در جنگ شناختی و رسانه‌ای، این پیوند را از بین ببرد.