به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی شامگاه چهارشنبه در مراسم چهلمین شب تدفین رهبر شهید و همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در محمدآباد دودانگه، با تسلیت این مناسبت‌ها اظهار کرد: صبر و شکر از برجسته‌ترین فضایل اخلاقی هستند و انسان در شرایط مختلف زندگی باید این دو ویژگی را سرلوحه رفتار خود قرار دهد.

وی افزود: خداوند متعال رحمان و رحیم است و قرار گرفتن این دو صفت در ابتدای بسیاری از معارف دینی، بیانگر جایگاه والای رحمت و محبت الهی است؛ انسان نیز باید در برابر سختی‌ها صبور و در برابر نعمت‌ها شاکر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به فشارهای دشمن علیه ملت ایران تصریح کرد: دشمن امروز تلاش می‌کند با تحریم، فشار اقتصادی و عملیات روانی و رسانه‌ای، مردم را نسبت به آینده ناامید کند و توان ایستادگی جامعه را کاهش دهد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی ادامه داد: با وجود همه این فشارها، مردم ایران نشان داده‌اند که با صبر و استقامت می‌توانند از گردنه‌های دشوار عبور کنند و اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به روحیه رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا گفت: رزمندگان با وجود شرایط سخت و گرمای طاقت‌فرسا، با انگیزه و عشق از کشور دفاع می‌کنند و این روحیه ایثار و فداکاری، یکی از عوامل مهم اقتدار ایران در برابر دشمنان است.

امام جمعه ساری همچنین بر ضرورت تقویت آگاهی و بصیرت عمومی تأکید کرد و گفت: صبر زمانی می‌تواند جامعه را در برابر فتنه‌ها مقاوم کند که همراه با شناخت و بصیرت باشد؛ مردم باید اهداف و روش‌های دشمن را بشناسند و تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نگیرند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به خدمات انجام‌شده در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: امروز بسیاری از روستاهایی که در گذشته از امکانات اولیه‌ای مانند آب، برق، گاز و راه مناسب محروم بودند، از این زیرساخت‌ها برخوردار شده‌اند و باید نسبت به این دستاوردها شکرگزار بود.

وی افزود: وجود برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های فردی نباید موجب شود همه خدمات و دستاوردهای نظام نادیده گرفته شود. خطای یک فرد را نباید به حساب اسلام، انقلاب و نظام گذاشت.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری (ع) درباره نفع رساندن به مؤمنان گفت: خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و در سفرهای استانی نیز تلاش می‌کنیم مشکلات مردم را از نزدیک بشنویم و برای رفع آنها پیگیری کنیم.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌شده در سفر به دودانگه افزود: مشکلاتی از جمله نبود شعبه بانکی، کمبود نانوایی و مسائل مربوط به تأمین آرد در این منطقه مطرح شد که برای پیگیری و رفع آنها قول مساعد داده شده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با تأکید بر الگوگیری از صبر امام حسین (ع) و شهدا گفت: جامعه با حفظ وحدت، امید، بصیرت و استقامت می‌تواند بر مشکلات غلبه کند و در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی داشته باشد.