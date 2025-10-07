به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هماندیشی با محوریت «اقبال لاهوری» با حضور ایوب دهقانکار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا حاجی بابایی، عضو هیات علمی گروه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، عادل خانی، مدیرکل توسعه روابط فرهنگی آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رضا یعقوبی معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، بهزاد محمدی رئیس اداره همکاریهای فرهنگی، علمی، دینی و ورزشی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه، سهشنبه (۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در سالن جلسات معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
ایوب دهقانکار، در ابتدای این نشست ضمن اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به کشور پاکستان به ارائه سرفصلهای نشست قبلی پرداخت و گفت: این سلسله نشستها پیرو نامه وزیر امور خارجه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون موضوعی که در سفیر اخیر رئیس جمهور به کشور پاکستان مطرح شد، برگزار میشود. نشستی مبنی براینکه هسته اصلی روابط کشورها، فرهنگی است و به گفتههایی از اقبال لاهوری در زمینه ایران اشاره شده است. دراین راستا میخواهیم با استعانت از شخصیت چندوجهی اقبال لاهوری برنامهای جامع و درشأن اجرا کنیم و به سوی هدف و چشماندازمان در سطح کلان گام برداریم و زبان فارسی را به جایگاه شایستهاش در کشورهای منطقه مانند هند و پاکستان برسانیم.
وی ادامه داد: هدف ما از برگزاری برنامه اقبال لاهوری، نقطه شروع و آغازی برای همکاریهای مشترک فرهنگی بین دو کشور ایران و پاکستان است و میخواهیم این مسیر ادامه داشته باشد. براین اساس ۱۸ آبان مصادف با سالروز تولد اقبال لاهوری را برای اجرای این برنامه پیشنهاد دادهایم و میخواهیم برنامهریزی لازم در این خصوص حول سه محور فرهنگی، علمی و سیاسی باشد. براین اساس از دانشگاه تهران و دانشگاه علامه برای پوشش برنامهریزیهای لازم در زمینه علمی، از وزارت امورخارجه برای پوشش برنامهریزیهای لازم در زمینه سیاسی دعوت به همکاری و همافزایی کردیم؛ چراکه کار ماهیت بینالمللی دارد تا همراه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی برای پوشش برنامهریزیهای لازم در زمینه فرهنگی، بتوانیم برنامه مفید و درشأنی را با محوریت اقبال لاهوری طراحی و اجرا کنیم.
مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح کرد: برگزاری این سلسله نشستها در راستای نگاه مشترک بین محورهای ذکر شده و همافزایی بین دستگاههاست چون نمیخواهیم به صورت جزیزهای عمل کنیم یا موازیکاری صورت بگیرد. مبنای کار ما در اجرای برنامههای بینالمللی، همکاری متقابل است و باید میزان آمادگی طرف مقابل را هم بسنجیم و کار به گونهای پیش برود که اجرای برنامههای فرهنگی دوطرفه باشد. در این زمینه در دیداری که با حضور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سفیر پاکستان برگزار شد، برگزاری برنامه با محوریت اقبال لاهوری مطرح شد و آنها هم استقبال کردند.
در ادامه این نشست، حاضران به بیان نظراتشان درخصوص موضوع جلسه و ارائه طرحهایی درزمینه کارها و اقدامات لازم برای برگزاری هرچه بهتر و مفیدتر این برنامه پرداختند و بر لزوم دوطرفه بودن همکاریهای فرهنگی و اجرای برنامههای مختلف بین دو کشور تاکید کردند.
