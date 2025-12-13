به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در اجتماع کشاورزان منطقه برآن شمالی، که در مهدیه روستای وجاره برگزار شد، با اشاره به وضعیت زاینده‌رود، خسارات وارده به بخش کشاورزی و شرایط سخت ناشی از خشکسالی، اظهار کرد: حل مشکلات پیچیده آب و کشاورزی بدون حضور و مشارکت مستقیم خود بهره‌برداران ممکن نیست.

وی با اشاره به هم‌زمانی بحران کم‌آبی، خشکسالی‌های مستمر و ناترازی انرژی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تنها راه‌حل واقعی، ایستادگی، همدلی و مشارکت مردم به‌ویژه کشاورزان در تصمیم‌سازی و اجراست.

استاندار اصفهان با یادآوری مصوبات جلسات پیشین، از تصمیم استان برای اجرایی‌سازی مدیریت مشارکتی آب بر اساس ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: طبق این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، مدیریت آب را با مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی و ذینفعان محلی مستقر کنند.

بدون کشاورزان به نتایج مطلوب نمی رسیم

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش کلیدی کشاورزان در این فرآیند اظهار کرد: کشاورزان بهتر از هر مدیر اجرایی می‌دانند مسائل حوزه آب و کشاورزی چگونه باید حل شود و تصمیم‌گیری بدون حضور آنان، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی همچنین به سفرهای موضوعی ریاست جمهوری به استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در یکی از این سفرها، جلسه‌ای با حضور کشاورزان و نمایندگان آنان برگزار شد که مسائل آبی استان به‌صورت دقیق مطرح و جمع‌بندی شد و نتایج مشخصی به دست آمد.

استاندار اصفهان افزود: در همان جلسات، دانشگاه صنعتی اصفهان به‌عنوان محور برنامه‌ریزی و پشتیبانی علمی مسائل آب استان تعیین شد و از کشاورزان نیز برای مشارکت فعال در این فرآیند دعوت به عمل خواهد آمد.

صدای بی‌صداها باید شنیده شود

وی با دعوت از کشاورزان برای ورود جدی به پیگیری مطالبات خود تأکید کرد: اجرای موفق مدیریت مشارکتی آب، نیازمند حضور، مطالبه‌گری و همراهی کشاورزان است و من به‌طور جدی پیگیر مشکلات شما خواهم بود؛ صدای بی‌صداها باید شنیده شود.

گفتنی است؛ این نشست با هدف **دریافت مستقیم دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کشاورزان، تبیین تصمیمات استانی در حوزه آب و فراهم‌سازی زمینه اجرای مدیریت مشارکتی آب** در استان اصفهان برگزار شد.