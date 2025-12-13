به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: پنجمین فوتی ناشی از بیماری آنفلوآنزا در هرمزگان به صورت قطعی ثبت شد و به غیر از نخستین بیمار فوت شده که ۲۶ سال داشت، سن بقیه فوت شدگان بالا بوده است.
شاهرخی افزود: فوتیها در حاجی آباد، بندرعباس، رودان و پارسیان بودهاند.
وی گفت: ۲۶۴ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا در بیمارستانهای هرمزگان بستری هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: بیشترین ابتلای این بیماری در کودکان است و بیش از ۷۰ درصد نمونههای گرفته شده مثبت هستند.
وی افزود: در سالمندان نیز نیمی از نمونههای آزمایشگاهی مثبت بوده است.
شاهرخی گفت: شمار بیماران بستری آنفلوآنزا در استان نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روند ابتدا به بیماری کاهش یافته است، گفت: احتمال درگیری و شیوع تا دو هفته آینده در استان وجود دارد.
