کتاب «نبرد تمدنی ما» در قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «نبرد تمدنی ما» با موضوع واکاوی ابعاد معرفتی، سیاسی و فرهنگی رویارویی تمدنی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، عصر سهشنبه در سالن جلسات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) قم با حضور جمعی از اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار شد.
در این مراسم، حججالاسلام والمسلمین فلاح شیروانی، نبیالله شفیعیان، عادلزاده دزفولی، احمد رهدار و علی مهدیان حضور داشتند.
کتاب «نبرد تمدنی ما» حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه است که با هدف تبیین مبانی نظری و معرفتی تقابل گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی با تمدن مادی غرب و صهیونیسم تدوین شده است.
این اثر کوشیده تصویری روشن از مفهوم «جنگ تمدنی» در بستر تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معاصر ارائه دهد.
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین علی مهدیان، نویسنده اثر، ضمن تشریح ساختار و رویکرد کتاب، گفت: این پژوهش بر آن است تا از منظری تحلیلی، نبرد میان ایران اسلامی و صهیونیسم را بهعنوان مصداقی از تقابل دو نگاه تمدنی بررسی کند؛ نبردی میان جهانبینی الهی عدالتمحور و تمدن مادی سلطهگر.
وی با اشاره به ضرورت توجه نهادهای فکری و حوزوی به مقوله جهاد تبیین، افزود: جریان اندیشه اسلامی باید با بازخوانی مبانی معرفتی خود در عرصه جهانی، پاسخگوی پرسشهای تمدنی روز باشد و با اتکا بر عقلانیت دینی، طرحی نو برای نظم نوین جهانی ارائه کند.
شرکتکنندگان در این نشست با اشاره به اهمیت نگاه تمدنی به تقابل گفتمانها، انتشار این کتاب را گامی مؤثر در تعمیق فهم راهبردی از مبارزه فکری جمهوری اسلامی با نظام سلطه دانستند.
گفتنی است کتاب «نبرد تمدنی ما» توسط جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه تألیف شده و در قالب پروژهای پژوهشی، به تحلیل مؤلفههای فکری و اجتماعی مواجهه انقلاب اسلامی با نظام سلطه جهانی میپردازد.
